Brânzeturi contaminate cu Listeria, descoperite în cinci țări europene. Doi oameni au murit în Franța

Brânzeturi contaminate cu Listeria au fost detectate în cel puțin cinci țări europene, dar și în SUA și Japonia. Produsele suspecte au fost retrase de la comercializare. Doi oameni au murit în Franța și alții au avut nevoie de îngrijiri medicale în vestul și nordul Europei.

de Redactia Observator

la 18.08.2025 , 16:48
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) a anunțat în comunicatul de presă săptămânal că a detectat mai multe cazuri, potrivit Le Figaro. În Franța, autoritățile au decis retragerea de la comercializare a unor cantități importante de brânză după ce au fost detectate mai multe cazuri de infectare cu Listeria. Doi oameni au murit și alți 21 cu vârste cuprinse între 34 și 95 de ani au fost afectați, sursa infectării fiind un un producător francez de brânzeturi.

Ulterior, "alte patru țări (Belgia, Danemarca, Olanda și Norvegia) au raportat patru cazuri [...], cu vârste cuprinse între 35 și 70 de ani, apărute între 14 aprilie și 9 iulie 2025”.

Brânzeturile au fost distribuite în mai multe țări și teritorii. Conform autorităților europene este vorba despre Hong Kong, Ungaria, Elveția, Statele Unite, Noua Caledonie, Madagascar, Japonia, Mauritius și Coreea de Sud.

"Austria, Finlanda, Germania, Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Regatul Unit nu au raportat niciun caz legat de virus până la 13 august 2025”, a adăugat ECDC.

branza listeria
