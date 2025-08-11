Ruşii au spart apărarea pe frontul din Doneţk şi au avansat 10 km. Alarmă printre ucraineni: situaţia, critică

Mai mulți activiști și bloggeri militari ucraineni trag luni un semnal de alarmă că rușii au spart apărarea ucraineană în Donețk, la nord de Pokrovsk, unde au avansat cu aproximativ 7-10 km și s-au apropiat periculos de orașul Dobropîllya. Potrivit unor relatări, trupele ruse au tăiat autostrada strategică Dobropîllya–Kramatorsk, controlând zona Novovodiane. Vestea vine în timp ce ucrainenii așteaptă cu îngrijorare summitul dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programat pe 15 august în Alaska.

Serhii Sternenko, activist ucrainean și susținător activ al armatei, a anunțat luni, 11 august, pe platforma X că situația de pe front s-a deteriorat grav în zona Dobropîllya. Potrivit acestuia, inamicul a reușit să străpungă liniile de apărare și să avanseze cu 10 kilometri. Autostrada strategică Dobropîllya–Kramatorsk a fost "tăiată" și se află sub controlul forțelor ruse în apropierea localității Novovodyane, ceea ce creează un risc major de izolare pentru unitățile ucrainene din zonă.

Situaţia din zonă descrisă ca fiind critică

Sternenko a descris situația drept "critică" și a anunțat că, împreună cu voluntarii, colectează de urgență informații privind nevoile imediate ale trupelor din acea regiune. Prioritatea absolută, spune el, este furnizarea de sisteme FPV (drone de atac de tip First Person View), esențiale pentru recunoaștere și lovituri precise împotriva pozițiilor inamice.

Dobropîllya este un oraș minier, din vestul regiunii Donețk. Se află la aproximativ 80 km vest de orașul Donețk și aproape de Pokrovsk. Este un nod rutier important, având legături directe spre Kramatorsk și Pokrovsk, ceea ce îi conferă valoare strategică pe linia frontului. Înainte de invazia rusă din 2022, avea aproximativ 60.000–62.000 de locuitori.

Analistul militar german Julian Röpcke avertizează că, fără trimiterea urgentă a unui batalion complet pentru a opri rușii la nord de Nîkanorivka, Ucraina riscă să piardă întreg oblastul Donețk înainte ca Kievul să cedeze vreun teritoriu aşa cum sugera preşedintele american Donald Trump. "Dacă armata ucraineană nu trimite imediat un batalion adevărat (nu o "brigadă" de dimensiunea unui pluton) pentru a izola și neutraliza fiecare rus aflat la nord de Nîkanorivka, atunci poate la fel de bine să îi ofere lui Putin oblastul Donețk pe gratis", a transmis pe X Julian Röpcke, analist militar la Bild.

Ruşii au început să pregătească coridoare fizice pentru avans

Și platforma ucraineană DeepState, apropiată de armata Kievului și cunoscută pentru monitorizarea în timp real a frontului și publicarea de hărți tactice, avertizează că situația în direcția Dobropîllya s-a deteriorat semnificativ în ultimele zile. Potrivit unui raport publicat pe Telegram, forțele ruse au reușit, printr-o presiune constantă și o superioritate numerică a infanteriei, să pătrundă în localitățile Kuceariv Yar și Zolotîi Kolodiaz. În aceste puncte, trupele ruse își concentrează efectivele pentru a continua ofensiva. Din Kuceariv Yar, prin perdele forestiere, inamicul a pătruns și în Vesele, unde își adună forțe suplimentare – în ultimele 24 de ore fiind observați militari ruși în sat.

În paralel, trupele ruse avansează spre șoseaua strategică Dobropîllya–Kramatorsk, stabilindu-se în apropierea localităților Novovodiane și Petrivka. DeepState notează că inamicul a identificat puncte slabe în apărarea ucraineană și le exploatează pentru pătrunderi rapide în adâncimea frontului. Situația este descrisă ca "haotică", existând discrepanțe între evaluările oficiale ale unor comandanți, care prezintă totul drept "sub control", și percepția militarilor aflați în teren, care avertizează despre pierderea unor poziții-cheie care ar fi dificil de recuperat. În zonă există fortificații solide, linii de tranșee și buncăre, dar acestea riscă să fie ocupate și folosite de inamic dacă nu sunt apărate eficient.

Raportul atrage atenția că rușii au început să folosească drone pentru controlul logisticii și pregătesc coridoare fizice pentru avans, cu obiectivul declarat de a ocupa complet localitățile Zolotîi Kolodiaz, Kuceariv Yar, Vesele și altele din jur. După consolidare, se așteaptă un nou val de atacuri și o intensificare a folosirii dronelor pentru a împiedica aprovizionarea forțelor ucrainene. DeepState avertizează că, dacă tendința actuală continuă, orașul Dobropîllya ar putea cădea înaintea Pokrovskului, un scenariu care ar avea consecințe grave asupra întregului sector de front.

