Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Brigitte Bardot dezminte zvonurile despre moartea sa: "Nu ştiu cine e imbecilul care a lansat acest fake news"

Miercuri seară, actriţa franceză Brigitte Bardot a dat asiguări pe reţeaua socială X că este "bine", în replică la zvonurile apărute în mediul online privind starea sa de sănătate, scrie joi AFP, citat de Agerpres.

de Redactia Observator

la 23.10.2025 , 10:53
Brigitte Bardot dezminte zvonurile despre moartea sa: "Nu ştiu cine e imbecilul care a lansat acest fake news" Actriţa franceză Brigitte Bardot. 28 februarie 2001 - Shutterstock

"Sunt bine", a dat asigurări miercuri seară actriţa franceză Brigitte Bardot, într-un mesaj postat pe reţeaua socială X, în replică la zvonurile apărute online privind starea sa de sănătate, informează joi AFP.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Nu ştiu care este imbecilul care a lansat în această seară acest 'fake news' despre dispariţia mea, dar să ştiţi că sunt bine şi că nu am de gând să-mi iau rămas-bun", a declarat fosta vedetă a cinematografiei franceze, în vârstă de 91 de ani.

Articolul continuă după reclamă

Brigitte Bardot s-a întors acasă vineri, după "o intervenţie chirurgicală uşoară" care necesitase spitalizarea sa la Toulon, în sud-estul Franţei, indicase săptămâna trecută secretariatul ei pentru AFP.

"BB", care a pus capăt carierei cinematografice în anii 1970 pentru a se consacra apărării drepturilor animalelor, îşi împarte timpul între celebra sa reşedinţă La Madrague, din staţiunea Saint-Tropez (sud-est), şi o a doua casă, ascunsă în mijlocul vegetaţiei, La Garrigue, ce adăposteşte animale şi o capelă privată.

În luna mai, într-un interviu acordat postului de ştiri BFMTV, ea declara că trăieşte "ca o fermieră", înconjurată de oi, porci, câini, pisici, un măgar şi un ponei, şi că nu deţine "nici telefon mobil, nici computer".

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

brigitte bardot franta moarta
Înapoi la Homepage
Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă”
Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Cât costă gramul de aur în octombrie 2025. Metalul prețios a atins un nou record
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Arbitra de top care a fost acuzată că atrage prea mult atenția pentru cât de bine arată: ”Eram pe punctul de a renunța”
Ce a văzut un turist italian în Coreea de Nord: „Ei chiar cred că trăiesc în cea mai avansată țară din lume”
Ce a văzut un turist italian în Coreea de Nord: „Ei chiar cred că trăiesc în cea mai avansată țară din lume”
Comentarii


Întrebarea zilei
Mâncaţi zilnic 5 porţii de fructe și legume?
Observator » Ştiri externe » Brigitte Bardot dezminte zvonurile despre moartea sa: "Nu ştiu cine e imbecilul care a lansat acest fake news"