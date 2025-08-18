Budapesta acuză Ucraina de un atac asupra unui oleduct. Livrările de petrol rusesc către Ungaria, întrerupte

Ministrul ungar de Externe, Péter Szijjártó, a acuzat Ucraina că a lansat un atac asupra unui oleoduct, care a dus la suspendarea livrărilor de petrol către Ungaria, scrie Reuters . Spre deosebire de majoritatea celorlalte țări din UE, Ungaria a continuat să depindă de energia rusească în ciuda războiului declanşat în Ucraina. Budapesta importă cea mai mare parte a țițeiului prin conducta Drujba.

Szijjarto a scris pe Facebook că a discutat cu adjunctul ministrului rus al Energiei, Pavel Sorokin, care i-a transmis că experții ruşi lucrează la repararea stației de pompare, însă nu este clar când vor fi reluate livrările. "Acest atac recent asupra securității noastre energetice este revoltător și inacceptabil", a scris Szijjarto, fără a oferi alte detalii, scrie Reuters.

"Bruxelles-ul și Kievul încearcă de trei ani și jumătate să implice Ungaria în războiul din Ucraina, iar atacurile tot mai frecvente asupra securității noastre energetice urmăresc acest scop", a declarat cu indignare Szijjártó, potrivit Ukrainska Pravda.

Ministrul ungar de Externe a mai subliniat că războiul ruso-ucrainean "nu este războiul Ungariei" și a precizat că țara "vrea să rămână neutră" atât timp cât guvernul condus de Viktor Orbán se află la putere. "Ca ultimă atenționare pentru politicienii ucraineni: energia electrică furnizată de Ungaria joacă un rol crucial în sistemul energetic al Ucrainei", a adăugat el.

Replica Kievului

Ungaria îşi poate "adresa plângerile şi ameninţările prietenilor săi de la Moscova" şi nu Kievului, îi răspunde ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga omologului său ungar Péter Szijjártó.

"Peter, Rusia şi nu Ucraina a declanşat acest război şi refuză să-i pună capăt", scrie pe X Sîbiga. Însă oficialul ucrainean nu confirmă şi nici nu infirmă, pe X, responsabilitatea Kievului privind atacul asupra oleductului.

