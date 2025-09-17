Antena Meniu Search
Bulgaria a distrus o dronă acvatică găsită în largul Mării Negre. Nu e clar dacă era rusească sau ucraineană

Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunțat marți Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite EFE, citată de Agerpres.

de Redactia Observator

la 17.09.2025 , 10:54
Dronă aeriană găsită săptămâna trecută de Marina bulgară în Marea Neagră - Dronă aeriană găsită săptămâna trecută de Marina bulgară în Marea Neagră - Captură X

Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat și ulterior distrus, fără a se observa nicio explozie secundară. Vinerea trecută, o dronă aeriană militară, aparent ucraineană, a fost găsită prăbușită pe plaja orașului bulgar Burgas, pe coasta Mării Negre, la 150 de kilometri sud de Varna.

În urmă cu doar o lună, o dronă similară a apărut pe plaja orașului Sozopol, la sud de Burgas

Dronei îi lipseau coada și aripa dreaptă, ceea ce, potrivit experților militari bulgari, sugerează că a fost doborâtă. Conform specialiștilor Marinei bulgare care au inspectat-o, această dronă 'nu conținea substanțe explozive și nu reprezenta niciun pericol'.

Articolul continuă după reclamă

În urmă cu doar o lună, o dronă similară a apărut pe plaja orașului Sozopol, la sud de Burgas, iar miercurea trecută, armata a găsit pe o altă plajă un motor de rachetă cu o lungime de 1,7 metri și un diametru de 17 centimetri, însă autoritățile bulgare nu au putut identifica originea acestuia.

Comentarii


