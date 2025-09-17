Bulgaria a distrus o dronă acvatică găsită în largul Mării Negre. Nu e clar dacă era rusească sau ucraineană

Marina bulgară a distrus o dronă acvatică pe care a găsit-o avariată în largul Mării Negre, la 80 de kilometri est de Varna, a anunțat marți Ministerul Apărării din Bulgaria, fără a specifica dacă aeronava era rusească sau ucraineană, transmite EFE, citată de Agerpres.

Ministerul bulgar a declarat într-un comunicat că aparatul a fost localizat luni, inspectat și ulterior distrus, fără a se observa nicio explozie secundară. Vinerea trecută, o dronă aeriană militară, aparent ucraineană, a fost găsită prăbușită pe plaja orașului bulgar Burgas, pe coasta Mării Negre, la 150 de kilometri sud de Varna.

Dronei îi lipseau coada și aripa dreaptă, ceea ce, potrivit experților militari bulgari, sugerează că a fost doborâtă. Conform specialiștilor Marinei bulgare care au inspectat-o, această dronă 'nu conținea substanțe explozive și nu reprezenta niciun pericol'.

În urmă cu doar o lună, o dronă similară a apărut pe plaja orașului Sozopol, la sud de Burgas, iar miercurea trecută, armata a găsit pe o altă plajă un motor de rachetă cu o lungime de 1,7 metri și un diametru de 17 centimetri, însă autoritățile bulgare nu au putut identifica originea acestuia.

