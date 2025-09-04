Răsturnare de situaţie. Bulgaria anunţă că nu a existat niciun bruiaj GPS la avionul Ursulei von der Leyen

Guvernul bulgar și-a schimbat joi radical poziția în legătură cu incidentul în care a fost implicat avionul șefei Comisiei Europene, anunțând că nu există dovezi că Rusia ar fi bruiat semnalele GPS ale aeronavei cu care călătorea Ursula von der Leyen duminică la aterizarea de pe un aeroport local, contrar afirmațiilor inițiale, relatează Politico.

Bulgaria şi-a sucit declaraţia oficială şi a anunţat că nu a existat, de fapt, niciun bruiaj înregistrat la aeronava oficială, conform Politico, deşi statul bulgar a confirmat, iniţial, că a asistat aeronava oficială în procedurile de aterizare după un presupus bruiaj.

"După verificările efectuate în sistemele avionului, am observat că nu a existat nicio îngrijorare din partea pilotului. Aeronava a rămas în aer cinci minute, în zona de aşteptare, cu calitatea semnalului puternică pe tot intervalul", a explicat premierul bulgar Rosen Zhelyazkov în faţa parlamentarilor, conform Politico.

Acesta a adăugat că aeronava oficială nu a fost afectată de niciun bruiaj, doar o parţială pierdere de semnal, exact cum se întâmplă de obicei în zone dens populate.

Anterior, premierul bulgar anunţase că bruiajul a fost o consecinţă neintenţionată a războiului electronic purtat în zona Ucrainei. Vice-premierul şi ministrul Transporturilor, Grozdan Karadzhov, a întărit declaraţia premierului: "Conform datelor noastre, la nivelul agenţiilor civile şi militare, nu există nicio dovadă că ar fi fost afectat semnalul GPS al aeronavei oficiale", a explicat acesta.

Ursula von der Leyen, contrazisă şi de platforma Flightradar24

Luni, Financial Times a anunţat că toate sistemele de navigaţie ale avionului în care se afla Ursula von der Leyen duminică au fost blocate de ceea ce ar putea fi un act al Rusiei. Acest lucru i-a forţat pe piloţi să aterizeze folosind hărţile "de mână".

De altfel, şi platforma Flightradar24, care permite urmărirea zborurilor în timp real și folosește date oficiale transmise de avioane prin ADS-B, radare și sateliți, a negat, marţi, că avionul Ursulei ar fi fost vizat de un bruiaj duminică, înainte de aterizarea în Plovdiv, Bulgaria. Potrivit serviciului utilizat pe scară largă de presă, pasionați de aviație și chiar de unele autorități, transponderul GPS al aeronavei oficiale a raportat o calitate bună a semnalului GPS.

"Vedem informații în mass-media despre interferențe GPS care afectează avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen către Plovdiv, Bulgaria. Unele informații susțin că aeronava a fost în așteptare timp de 1 oră. Iată ce putem deduce din datele noastre: Zborul era programat să dureze 1 oră și 48 de minute. A durat 1 oră și 57 de minute. Transponderul aeronavei a raportat o calitate bună a semnalului GPS de la decolare până la aterizare", se arată într-un mesaj publicat luni seara.

Un alt mesaj publicat ulterior explică următoarele: "Valoarea NIC (n.r. Navigation Integrity Category) arată calitatea și consistența datelor de navigație recepționate de aeronavă. Flightradar24 folosește aceste valori NIC pentru a crea harta bruiajului GPS pe https://flightradar24.com/data/gps-jamming. Avionul la bordul căruia s-a aflat Ursula von der Leyen a transmis o valoare NIC bună de la decolare până la aterizare".

