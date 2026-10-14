Bulgaria se aliază cu România şi Turcia ca să oprească atacurile din Marea Neagră. Ar putea activa Articolul 4

Bulgaria va colabora cu România și Turcia pentru a obține suspendarea atacurilor asupra navelor comerciale din Marea Neagră, după ce patru ambarcațiuni civile au fost scufundate sau avariate în ultimele două săptămâni. Anunțul a fost făcut miercuri, la Berlin, de ministrul bulgar de externe, Velislava Petrova-Chamova, potrivit agenției EFE, relatează Agerpres.

Bulgaria se aliază cu România si Turcia ca să oprească atacurile din Marea Neagră. Ar putea activa Articolul 4 - Profimedia

"Este o iniţiativă în care ar trebui să includem toţi partenerii europeni", a spus Petrova-Chamova într-o conferinţă de presă comună cu omologul său german, Johann Wadephul.

"Vom insista pentru un moratoriu până când acesta va fi atins. Protecţia echipajelor civile şi libertatea de navigaţie trebuie să fie o prioritate pentru întreaga Europă", a afirmat ea şi şi-a exprimat speranţa că va fi posibil "să reducem tensiunile şi să atingem pacea".

Ministrul bulgar a avertizat că aceste atacuri, care au avut loc în apropierea apelor teritoriale bulgare, pun în pericol stabilitatea întregii regiuni, libertatea de navigaţie şi infrastructura maritimă critică.

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NATO pregătește sprijin pentru Bulgaria după atacurile din Marea Neagră

Președinta Bulgariei, Iliana Iotova, a anunțat că situația din Marea Neagră a fost discutată în cadrul unei reuniuni extraordinare a Consiliului Nord-Atlantic, la care au participat reprezentanții permanenți ai statelor membre NATO și secretarul general al Alianței, Mark Rutte, potrivit bntnews.

Potrivit acesteia, NATO ar urma să ofere sprijin Bulgariei în două direcții: investigarea atacurilor asupra navelor comerciale, inclusiv cu ajutorul dronelor subacvatice, și consolidarea măsurilor de protecție și supraveghere în Marea Neagră. Decizia politică a fost deja luată, iar experții Ministerului Apărării urmează să stabilească ce tip de asistență concretă poate fi acordată.

Întrebată despre o posibilă invocare a articolului 4 al NATO - consultări dacă, în opinia oricăruia dintre aliaţi, integritatea sa teritorială, independenţa sa politică sau securitatea sa sunt ameninţate -, Petrova-Chamova a spus că guvernul a folosit deja acest mecanism, informându-şi aliaţii şi cerând sprijin.

Nu există încă un "rezultat definitiv" care să demonstreze dacă atacurile au fost comise de Rusia sau Ucraina, dar Bulgaria a cerut ajutorul partenerilor şi aliaţilor pentru a investiga şi deja a adunat indicii de pe navele atacate, a explicat ea.

"Am salvat multe vieţi omeneşti pe navele afectate", a afirmat Petrova-Chamova şi a subliniat că incidentele au tensionat până la limită capacităţile defensive ale Bulgariei, care preconizează investiţii viitoare, de exemplu în sisteme anti-drone, care însă nu pot fi dezvoltate "de azi pe mâine".

Nicuşor Dan şi Iliana Iotova, discuţii despre atacurile cu drone din Marea Neagră

Preşedintele Nicuşor Dan a avut miercuri o convorbire la telefon cu omologul său bulgar, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră.

"Am avut o convorbire telefonică foarte bună cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor Bulgariei, precum şi la celelalte incidente care au afectat navigaţia şi infrastructura din apele teritoriale româneşti. Aceste atacuri cu drone sunt consecinţe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pun în pericol nu doar navigaţia maritimă din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea cu produse agricole esenţiale a altor continente. Am convenit că România şi Bulgaria vor colabora îndeaproape pentru a promova măsuri mai ferme de contracarare a dronelor, la nivelul Uniunii Europene şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei navigaţiei comerciale în Marea Neagră", a scris şeful statului, pe pagina sa de X.

Johann Wadephul a cerut o "încetare" a atacurilor asupra navelor civile din Marea Neagră şi a salutat faptul că Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia pentru a protesta împotriva a ceea ce a numit o "escaladare" care a dus la o "situaţie nesustenabilă". "Rusia ameninţă securitatea întregii Europe. Suntem cu toţii, literalmente, în aceeaşi barcă", a afirmat ministrul german de externe.

Wadephul a îndemnat la menţinerea presiunii economice asupra Moscovei în loc să i se facă "cadouri", referindu-se la decizia SUA de a achiziţiona motorină rusească, pentru că "doar fermitatea poate crea disponibilitate la dialog şi poate deschide calea către o pace justă şi durabilă", a spus el.

"Nu putem exercita presiune şi în acelaşi timp să păstrăm dependenţe strategice", a avertizat şeful diplomaţiei germane şi a subliniat, de asemenea, că războiul din Ucraina, în special în Marea Neagră, pune în pericol securitatea alimentară globală.

"Dacă Rusia continuă atacurile, acest lucru este în detrimentul oamenilor din Sudul Global, mai ales din spaţiul african, care suferă din această cauză şi sunt ameninţaţi de foamete. Rusia va trebui să aibă grijă să nu îşi piardă restul de reputaţie în această regiune."

Săptămâna aceasta a fost avariat un cargou sub pavilion ucrainean şi a fost scufundat un vas comercial sub pavilionul St Vincent şi Grenadine. Cinci marinari au fost salvaţi, iar alţi 11 sunt încă daţi dispăruţi.

Prim-ministrul bulgar Rumen Radev a afirmat că nu există "dovezi solide şi clare" pentru a stabili responsabilul atacului, dar a precizat că logica "indica spre Federaţia Rusă".

În urmă cu şapte zile a fost scufundat un cargou turcesc şi altul a fost avariat, iar doi membri ai echipajului au murit.