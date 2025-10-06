A plătit 365 de euro pentru biletul de avion și s-a trezit că trebuie să achite 1.287 de euro pentru bagajul suplimentar. În aeroport, șocul a fost uriaș: prețul valizei era de aproape patru ori mai mare decât cel al zborului. Situația a stârnit revoltă după ce pasagerul a povestit cum compania aeriană i-a cerut suma uriașă chiar înainte de îmbarcare.

Călătorie de coșmar: A plătit 365 € pe bilet și 1.287 € pentru bagaj! "O extorcare, sau nu mai zbori deloc" - Facebook

Un bărbat a fost taxat cu peste o mie de lire pentru a lua o valiză suplimentară, înainte de zborul său cu Qatar Airways. Andy Donovan, în vârstă de 23 de ani, plănuise o călătorie la Kingsbury, Melbourne, pentru șase luni, pentru a juca cricket în sezonul de vară australian.

El își rezervase inițial un zbor cu Cathay Pacific, care includea o escală la Hong Kong. Însă și-a schimbat biletul chiar în dimineața respectivă pentru un zbor Qatar Airways către Melbourne, via Doha, Qatar, după ce a aflat că "super-taifunul Ragasa" se îndrepta spre Hong Kong.

Zborul, pe 22 septembrie, l-a costat 365 de euro. Odată cu schimbarea zborului, s-a modificat și politica de bagaje, aşa că a primit doar o singură valiză de cală, în loc de două, așa cum permitea zborul Cathay Pacific. Cum Andy avea nevoie de două valize, una pentru lucrurile personale și alta pentru echipamentul de cricket, a încercat să cumpere un bagaj suplimentar pe site-ul Qatar Airways, însă susține că platforma tot se bloca.

Cât a ajuns să-l coste bagajul

La aeroport, i s-a spus că trebuie să plătească 1.287 de euro pentru bagajul suplimentar de 25 kg.

"Am crezut că pot plăti pentru bagajul suplimentar personal, la ghișeu, știam că va costa mai mult, dar nu m-am gândit că atât de mult. Era de câteva ori mai scump decât biletul în sine, nu avea niciun sens.

Am fost în stare de șoc. Nu aveam de ales decât să plătesc, pentru că aveam nevoie de echipamentul meu. Este personalizat pentru mine, făcut după specificațiile mele, așa că nu puteam pur și simplu să-l înlocuiesc. Ei te taxează per kilogram peste limită, iar eu aveam o valiză întreagă de 25 kg în plus. Nu mi s-a oferit opțiunea de a cumpăra un bagaj întreg suplimentar la aeroport", povesteşte Andy, director de marketing, potrivit Mirror.

Andy a spus că nu i s-a explicat modul în care s-a calculat taxa, dar a plătit pentru a putea totuși să zboare. Pe site-ul Qatar Airways se precizează că, în cele șase ore dinaintea zborului, pentru fiecare kilogram suplimentar de bagaj se percepe o taxă de 60 de dolari.

Andy joacă pentru echipa națională de cricket a Filipinelor. Sora lui mai mică, Katherine Donovan, în vârstă de 21 de ani, joacă și ea în aceeași echipă, iar el susține că aceasta a zburat cu aceeași companie, cu o săptămână înainte, având două bagaje, fără nicio problemă.

Înainte de plecarea lui Andy, tatăl său, Barry Donovan, în vârstă de 81 de ani, fost pilot, a fost cel care a observat știrile despre taifunul de lângă Hong Kong, în ziua zborului. Pentru a evita ca fiul său să rămână blocat pe aeroportul din Hong Kong, l-a sfătuit să schimbe zborul cu unul care avea escală în altă parte.

Andy a putut face schimbarea deoarece Barry beneficia de privilegii ca fost angajat al companiei Cathay Pacific. În ziua zborului, tânărul a fost nevoit să-și sune tatăl pentru un împrumut ca să acopere costurile, pentru că nu avea de ales dacă voia totuși să zboare. Barry a comparat politica companiei cu o "extorcare" și consideră că "cineva ar trebui să ajungă la închisoare pentru asta".

"Am rezolvat biletele pentru Andy, dar nicăieri pe ele nu era menționată restricția de bagaje. El a încercat să rezerve un bagaj suplimentar online, dar nu a reușit. Când m-a sunat de la aeroport, i-am spus să plătească orice sumă cer, și ne vom ocupa noi de restul mai târziu. Dar când mi-a spus cât a fost taxa, nu mi-a venit să cred", a conchis Barry.

"1.100 de lire este complet inacceptabil. Este o extorcare – «dă-ne banii, sau nu mai zbori deloc»", adaugă el.

Barry spune că atât el, cât și Andy au încercat să contacteze compania Qatar Airways, însă nu au primit niciun răspuns: "Câți alți oameni au pățit la fel? Pur și simplu nu este corect".

