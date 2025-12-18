Antena Meniu Search
Concertele Metallica şi Iron Maiden, programate vara viitoare pe Arena Naţională, ar putea fi anulate. Liga Profesionistă de Fotbal spune că în aceeaşi perioadă va avea loc play-off-ul SuperLigii şi că prioritate pe teren ar trebui să aibă competiţiile sportive.

de Cristi Popovici

la 18.12.2025 , 20:22

Concertele Metallica şi Iron Maiden sunt puse sub semnul întrebării. Liga Profesionistă de Fotbal invocă o hotărâre de Guvern care spune clar că Arena Naţională este un obiectiv de interes public destinat în principal activităţilor sportive, competiţiile oficiale au prioritate în faţa altor evenimente.

Dacă nu se ajunge la un consens, cel mai probabil, totul se va tranşa în instanţă

Problema apare pentru că datele concertelor se suprapun cu datele de desfăşurare ale ultimelor patru etape din play-off-ul Superligii de fotbal, adică exact perioada în care se decide viitoarea campioană a României. Iustin Ştefan, secretarul general al LPF, spune că această prevedere legală nu lasă loc de interpretări, iar meciurile nu pot fi mutate pe alte stadioane fără a afecta competiţia şi echitatea sportivă.

În acest context, LPF cere reprogramarea concertelor şi vorbeşte deschis despre un posibil proces pentru anularea contractelor de închiriere dacă solicitarea nu este acceptată. De partea cealaltă, Primăria Capitalei şi organizatorii concertelor susţin că stadionul este unul multifuncţional. Există contracte semnate, bilete vândute deja şi o miză financiară importantă. Dacă nu se ajunge la un consens, cel mai probabil, totul se va tranşa în instanţă.

Cristi Popovici
Nu poți să fii jurnalist dacă nu iubești adrenalina, provocările și, mai ales, oamenii. Este una dintre cele mai palpitante meserii din lume.

