Călugăr budist român, mort într-un accident de funicular din Sri Lanka. Tragedie cu 7 victime şi 6 răniţi

Șapte călugări budiști, inclusiv un cetățean român, au murit, iar alți șase au fost răniți după ce un funicular s-a răsturnat la o mănăstire dintr-o zonă împădurită din nord-vestul Sri Lankăi, au anunțat polițiștii joi.

la 25.09.2025 , 11:02
Şapte călugări budişti, dintre care trei străini, au murit în Sri Lanka într-un accident de funicular produs în cursul nopţii, a anunţat joi poliţia, potrivit The Hindu.

Victimele se îndreptau spre mănăstirea Na Uyana din centrul ţării, a precizat sursa citată. Conform constatărilor iniţiale, cablul funicularului s-a rupt, provocând căderea în gol a cabinei.

"În cabină se aflau 13 călugări. Doi au reuşit să scape cu răni minore, însă alţi patru sunt în stare critică", iar şapte au decedat, a declarat pentru AFP un reprezentant al poliţiei.

El a spus că printre morţi se numără călugări din India, Rusia şi România.

Mănăstirea Na Uyana este situată la aproximativ 130 de kilometri nord-est de capitala economică a insulei, Colombo.

