Putin profită din plin de haosul de pe piața petrolului. Câți bani pot ajunge în martie în vistieria Moscovei

Dacă prețul petrolului rămâne la nivelul actual, Rusia ar putea încasa în martie aproximativ 590 de miliarde de ruble, adică circa 7,4 miliarde de dolari, doar din taxa pe extracția ţiţeiului, arată calculele Reuters. Iar potrivit Financial Times, fiecare creștere de 10 dolari a prețului mediu la barilul de petrol le  aduce lunar exportatorilor ruși aproximativ 2,8 miliarde de dolari în plus. 

de Georgiana Dulgheru

la 12.03.2026 , 18:06
Veniturile Rusiei din taxa pe extracția mineralelor pentru producția de petrol, cea mai mare taxă din sector, s-ar putea dubla în martie, în urma creșterii prețului petrolului din cauza războiului din Orientul Mijlociu, arată calculele publicate joi de Reuters.

Chiar dacă cotația petrolului a fluctuat în această săptămână, preţul a ajuns din nou joi la peste 100 de dolari pe baril. Luni a atins 119 dolari barilul, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, după ce Arabia Saudită și alți producători au anunțat reduceri de producție, crescând îngrijorările în legătură cu perturbări majore în aprovizionarea mondială.

Rusia, al doilea cel mai mare exportator de petrol din lume, va beneficia de creșterea prețului țițeiului, care, împreună cu gazele naturale, reprezintă aproximativ un sfert din veniturile bugetului de stat, explică Reuters.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit calculelor, dacă prețurile rămân la nivelurile actuale, taxa pe extracția petrolului ar putea genera aproximativ 7,4 miliarde de dolari în această lună. În februarie, veniturile estimate au fost de aproximativ 3,78 miliarde de dolari, iar în ianuarie de aproximativ 3,95 miliarde de dolari.

În ultima lună, prețul petrolului rusesc Urals a crescut cu 46,65%, iar comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut este mai mare cu 28,24%. Joi, se tranzacţiona cu 81,64 dolari pe baril, potrivit tradingeconomics.com.

