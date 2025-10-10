Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de activista şi politiciana venezueleană Maria Corina Machado

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câştigat de Maria Corina Machado, politiciană și activistă venezueleană, cunoscută pentru opoziția față de regimul Chavist.

Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de María Corina Machado - Getty Images

Maria Corina Machado este o politiciană venezueleană de opoziție, cunoscută pentru criticile vehemente la adresa regimului Chavist și pentru apărarea democrației în Venezuela. A fost deputată, fondatoare a organizației civice Súmate și lideră a partidului liberal Vente Venezuela.

În 2023, a câștigat alegerile primare ale opoziției cu peste 90% din voturi, dar regimul Maduro a împiedicat-o să candideze la alegerile prezidențiale, invocând o interdicție de 15 ani. În ciuda acestui fapt, Machado rămâne figura centrală a opoziției venezuelene și a fost distinsă cu Premiul Saharov pentru libertate de gândire.

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace a fost desemnat de un comitet alcătuit din 5 persoane alese de Parlamentul Norvegiei.

