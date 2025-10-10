Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de activista şi politiciana venezueleană Maria Corina Machado

Premiul Nobel pentru Pace 2025 a fost câştigat de Maria Corina Machado, politiciană și activistă venezueleană, cunoscută pentru opoziția față de regimul Chavist.

de Redactia Observator

la 10.10.2025 , 12:08
Maria Corina Machado este câştigătoarea premiului Nobel pentru Pace Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de María Corina Machado - Getty Images Galerie (2)

Maria Corina Machado este o politiciană venezueleană de opoziție, cunoscută pentru criticile vehemente la adresa regimului Chavist și pentru apărarea democrației în Venezuela. A fost deputată, fondatoare a organizației civice Súmate și lideră a partidului liberal Vente Venezuela.

În 2023, a câștigat alegerile primare ale opoziției cu peste 90% din voturi, dar regimul Maduro a împiedicat-o să candideze la alegerile prezidențiale, invocând o interdicție de 15 ani. În ciuda acestui fapt, Machado rămâne figura centrală a opoziției venezuelene și a fost distinsă cu Premiul Saharov pentru libertate de gândire.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Câştigătorul Premiului Nobel pentru Pace a fost desemnat de un comitet alcătuit din 5 persoane alese de Parlamentul Norvegiei. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

premiul nobel premiul nobel pentru pace nobel norvegia oslo
Înapoi la Homepage
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! “Nu mai poate să o susțină”
Milionarul din fotbalul românesc şi-a retras echipa din campionat! &#8220;Nu mai poate să o susțină&#8221;
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Câte soții a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divorțat de Andrada după Asia Express: „Viața merge înainte”
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
Rebecca Lăzărescu, fosta ”iubită” a lui Vlad Pascu rupe tăcerea: „Nu se oprea niciodată. El era doctorul doctorilor”
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
„Am cumpărat cu 500.000 € o casă în Spania în 2001, azi valorează cu 150.000 € mai puțin”. Capcana în care au căzut sute de străini
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeţi că bicicletele şi trotinetele electrice ar trebui conduse doar cu permis?
Observator » Ştiri externe » Premiul Nobel pentru Pace 2025, câştigat de activista şi politiciana venezueleană Maria Corina Machado