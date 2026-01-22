Cât costă ochelarii cu care Macron "a vrut să arate că e dur". Parisul: L-a speriat pe Trump cu "bazooka"

Guvernul de la Paris susţine că atitudinea fermă a preşedintelui Macron a influenţat schimbarea de poziţie a lui Donald Trump privind Groenlanda. Liderul de la Casa Albă l-a ironizat ieri la Davos pe liderul francez, care a purtat ochelari de soare din cauza unei probleme oculare. Trump a spus că Macron a vrut ''s-o facă pe durul" şi să pară "inflexibil".

Schimbarea de poziţie a lui Donald Trump cu privire la Groenlanda a fost influenţată de atitudinea preşedintelui francez Emmanuel Macron care a sărit în apărarea suveranităţii daneze şi s-a arătat gata să răspundă la ameninţările tarifare ale preşedintelui american, a declarat joi purtătoarea de cuvânt a guvernului francez, Maud Bregeon.

Bregeon, care a rămas precaută cu privire la poziţia finală a lui Trump, a declarat într-un interviu la CNews şi Europe 1 că, "dacă tarifele nu sunt implementate şi revenim la o situaţie oarecum mai normală, atunci cred că ceea ce a pus în balanţă preşedintele Republicii Franceze nu va fi fost în zadar".

Trump: Macron a vrut arate că e dur cu ochelarii purtaţi la Davos

Trump l-a ironizat miercuri pe Macron, la Davos, în discursul rostit la Forumul Economic Mondial: ''L-am privit ieri când avea acei ochelari de soare frumoşi... Ce i s-a întâmplat? L-am văzut cum o face pe durul, inflexibil''. S-a referit la faptul că Macron a purtat ochelari de soare din cauza unei probleme oculare în discursul său de la Davos, cu o zi înainte.

Atunci, Macron a spus că este ''fundamental inacceptabilă'' ameninţarea Washingtonului cu impunerea de noi tarife asupra exporturilor din mai multe state europene, inclusiv Franţa, care şi-au exprimat opoziţia faţă de pretenţiile Washingtonului asupra Groenlandei, teritoriu autonom danez. "Preferăm respectul în locul bătăușilor și preferăm statul de drept în locul brutalității", a transmis Macron.

Liderul SUA a adăugat că Emmanuel Macron ''nu va rămâne acolo foarte mult timp'', aluzie la faptul că va părăsi Palatul Elysée în 2027 şi că nu va mai fi relevant pe scena internaţională.

Guvernul de la Paris: Macron l-a speriat pe Trump cu "bazooka"

Potrivit purtătoarei de cuvânt a guvernului de la Paris, ironiile lui Trump la adresa lui Macron, precum şi atacurile sale anterioare împotriva preşedintelui francez, sunt o consecinţă a faptului că răspunsul lui Macron la atacurile preşedintelui american la adresa suveranităţii Groenlandei a fost "probabil cel mai dur dintre cele ale şefilor de stat ai Uniunii Europene".

Este vorba în special despre propunerea lui Macron de a pune imediat pe masă posibilitatea invocării mecanismului european anticoerciţie, aşa-numita "bazooka", după ce Trump a ameninţat că va impune tarife suplimentare celor opt ţări europene care au trimis trupe săptămâna trecută pentru exerciţii militare în Groenlanda.

Bregeon a subliniat că poziţia lui Macron "este extrem de simplă şi extrem de clară: respingem orice formă de subordonare, fie faţă de Statele Unite, fie faţă de alte mari puteri. Şi pentru asta, Europa trebuie să se construiască şi să se întărească".

Oficialul francez a negat că atacurile lui Trump, care l-au vizat în special pe Macron, au vreo legătură cu slăbiciunea financiară a Franţei şi a subliniat că preşedintele francez a fost cel care a condus şi mobilizarea aliaţilor Kievului pentru a ajuta Ucraina împotriva Rusiei, prin intermediul Coaliţiei de Voinţă, care pregăteşte garanţii de securitate în cazul unui armistiţiu.

Macron a cucerit internetul cu ochelarii în stil "Top Gun"

Ochelarii de soare tip aviator ai lui Macron au devenit virali în ultimele 24 de ore pe reţelele de socializare. Palatul Elysee a precizat că Macron a decis să poarte ochelarii de soare închişi la culoare, reflectorizanţi, în timpul discursului său, în interior, pentru a-şi proteja ochii din cauza unui vas de sânge spart. Nu a confirmat marca ochelarilor, dar potrivit Reuters, marca franceză de ochelari de lux Henry Jullien a declarat că i-a oferit cadou o pereche în 2024.

Pe reţelele de socializare au explodat meme-uri, comentarii şi speculaţii cu privire la look-ul "Top Gun" al lui Macron. Au dominat referinţele la filmul din 1986 cu Tom Cruise în rol principal. O memă, cu titlul "Duel la Davos", parodia "Top Gun", cu Macron şi Trump uitându-se unul la altul, ambii purtând costume de aviator în stil militar.

"Trump: fii atent... Macron este aici", a scris un utilizator pe X, alături de o fotografie a preşedintelui francez purtând ochelarii de aviator. "Nu a putut găsi nişte ochelari mai sobri?", s-a întrebat un alt utilizator. Ziarul italian de dreapta Libero l-a numit pe Macron "un mare lăudăros".

Chiar şi unii dintre colegii lui Macron s-au exprimat pe acest subiect. Ministrul afacerilor europene, Benjamin Haddad, a postat o versiune a memei "Soyboy vs Yes Chad" cu Chad purtând ochelari de aviator şi înfăşurat în steagul francez.

Cât costă ochelarii purtaţi de Macron la Davos

Au explodat şi căutările la nivel mondial pentru ochelarii Henry Jullien, atingând un vârf miercuri, în jurul orei 07:00 dimineaţa, potrivit Google Trends. Un purtător de cuvânt al mărcii a declarat că firma primeşte un număr neobişnuit de mare de apeluri.

Firma franceză de lux, deţinută de grupul italian iVision Tech, a declarat că modelul purtat de preşedintele Macron este "Pacific S 01", cu un preţ de 659 de euro pe site-ul oficial. Acţiunile iVision Tech au crescut miercuri cu aproape 6%.

