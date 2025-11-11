Arestare spectaculoasă în Statele Unite. Un bărbat căutat de poliţişti pentru că furase o camionetă a căzut, la propriu, prin tavan în mâinile ofiţerilor SWAT.

Imaginile devenite virale au fost furnizate de o cameră de corp purtată de unul dintre agenţi.

Poliţia fusese alertată prin sistemul de identificare al maşinilor furate şi urmărise camioneta. Când a observat agenţii, şoferul a fugit şi s-a ascuns în pod însă tavanul a cedat şi bărbatul a căzut în mijlocul luptătorilor de la trupele speciale.

Bărbatul a mărturisit că furase camioneta pentru a transporta acasă cheresteaua luată de la un depozit de materiale de construcţii.

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca salariile să fie la vedere? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰