Video Căutat de poliţişti pentru că furase o camionetă, un fugar din SUA a căzut din tavan chiar în braţele lor

Arestare spectaculoasă în Statele Unite. Un bărbat căutat de poliţişti pentru că furase o camionetă a căzut, la propriu, prin tavan în mâinile ofiţerilor SWAT.

de Redactia Observator

la 11.11.2025 , 15:18

Imaginile devenite virale au fost furnizate de o cameră de corp purtată de unul dintre agenţi. 

Poliţia fusese alertată prin sistemul de identificare al maşinilor furate şi urmărise camioneta. Când a observat agenţii, şoferul a fugit şi s-a ascuns în pod însă tavanul a cedat şi bărbatul a căzut în mijlocul luptătorilor de la trupele speciale.

Bărbatul a mărturisit că furase camioneta pentru a transporta acasă cheresteaua luată de la un depozit de materiale de construcţii.

