CIA a folosit pentru prima dată în misiune operațională o tehnologie secretă numită "Ghost Murmur" pentru a localiza și salva pilotul american al cărui avion F-15 a fost doborât în sudul Iranului.

Ce este Ghost Murmur, sistemul secret folosit de CIA pentru a îl salva pe pilotul doborât în Iran

Sistemul detectează amprenta electromagnetică a bătăilor inimii umane de la distanțe de zeci de kilometri, combinând magnetometria cuantică cu inteligența artificială, potrivit unei surse citate The Independent.

Tehnologia "Ghost Murmur" folosește senzori construiți în jurul unor defecte microscopice din diamante sintetice pentru a capta semnalul electromagnetic extrem de slab generat de bătăile inimii. Un software de inteligență artificială izolează apoi această "amprentă" de zgomotul de fond.

"Este ca și cum ai auzi o voce într-un stadion, doar că stadionul este o zonă de deșert de mii de kilometri pătrați", a declarat pentru Washington Post o sursă anonimă familiarizată cu programul.

Ghost Murmur a fost creată de Skunk Works, unitatea secretă de dezvoltare avansată a Lockheed Martin. Aceeași divizie a produs avioane legendare precum U-2, SR-71 Blackbird, F-117 Nighthawk și F-22 Raptor. Tehnologia a fost testată pe elicoptere Black Hawk și este avută în vedere pentru integrarea pe avioanele F-35.

Peisajul arid din sudul Iranului s-a dovedit a fi "aproape ideal" pentru prima utilizare operațională a tehnologiei. Interferențele electromagnetice reduse, absența semnalelor umane și contrastul termic nocturn dintre un corp viu și solul deșertic au oferit operatorilor un nivel suplimentar de confirmare. Pilotul se ascunsese într-o crăpătură de munte, supraviețuind două zile în timp ce trupele iraniene scotoceau zona.

Președintele Trump a declarat că pilotul fusese localizat de la 64 de kilometri distanță. Directorul CIA, John Ratcliffe, a confirmat că agenția și-a atins obiectivul principal, fără a intra în detalii tehnice. Tehnologia nu este lipsită de limitări: funcționează cel mai bine în medii izolate, cu interferențe reduse, și necesită timpi de procesare considerabili.

