Incendiu și toalete defecte pe cel mai mare portavion din lume. Nava americană, în Creta pentru reparaţii

Cel mai mare portavion din lume, USS Gerald R. Ford, se îndreaptă spre Creta pentru reparații, după un incendiu care a rănit zeci de marinari și a distrus spații de odihnă. Incidentul vine pe fondul unor probleme tehnice repetate și al nemulțumirilor legate de durata desfășurării pe mare.

Un incendiu izbucnit la bordul portavionului USS Gerald R. Ford, în zona spălătoriei principale, a rănit mai mulţi marinari marinari și a distrus aproximativ 100 de locuri de dormit. Focul a fost stins după câteva ore, relatează The Guardian.

Potrivit unor oficiali americani citați de Reuters, aproape 200 de membri ai echipajului au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce au inhalat fum. Unul dintre marinari a fost evacuat de urgență cu elicopterul.

Inițial, armata americană a transmis că sistemele de propulsie nu au fost afectate și că portavionul rămâne operațional. Ulterior, amploarea incendiului a ridicat însă semne de întrebare.

Misiune prelungită, presiune tot mai mare pe echipaj

USS Gerald R. Ford, la bordul căruia se află peste 4.000 de marinari, este desfășurat în Marea Roșie, în contextul operațiunilor americane împotriva Iranului.

Durata neobișnuit de lungă a misiunii a alimentat îngrijorările legate de moralul echipajului și de capacitatea navei de a funcționa în aceste condiții.

"Ford și echipajul său au fost împinși la limită după aproape un an pe mare și au plătit prețul pentru deciziile militare nechibzuite ale președintelui Donald Trump", a transmis senatorul american Mark Warner.

Probleme vechi la bord: toalete defecte și condiții dificile

Pe lângă incendiu, portavionul s-a confruntat și cu probleme tehnice persistente, în special la sistemul de toalete. Presa americană a relatat despre instalații care se înfundă frecvent și cozi la grupurile sanitare.

Un raport din 2020 al Government Accountability Office arăta că sistemul este afectat de "blocaje neașteptate și frecvente", iar pentru deblocare sunt necesare intervenții costisitoare.

Marina americană a transmis luna trecută că "incidentele de înfundare sunt rezolvate rapid de personalul specializat, cu timpi minimi de nefuncționare".

Portavionul, trimis în Creta pentru reparații

USS Gerald R. Ford urmează să ajungă în Creta pentru lucrări de reparație. Oficialii americani nu au precizat cât timp va rămâne acolo nava, evaluată la aproximativ 13 miliarde de dolari.

Retragerea temporară a portavionului ar putea afecta prezența militară americană din regiune, unde aeronavele de la bord au participat la atacuri împotriva Iranului.

Potrivit New York Times, portavionul ar putea fi înlocuit de USS George H.W. Bush, care se pregătește pentru desfășurare în Orientul Mijlociu.

Statele Unite au lansat peste 7.000 de lovituri asupra unor ținte din Iran de la începutul operațiunilor, pe 28 februarie.

Un portavion-cheie în operațiunile SUA

USS Gerald R. Ford transportă peste 75 de aeronave militare, inclusiv avioane F-18 Super Hornet, și este dotat cu sisteme avansate de control al traficului aerian.

Înainte de misiunea din Orientul Mijlociu, portavionul a fost implicat în operațiuni în Caraibe, unde forțele americane au interceptat ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri și au acționat împotriva unor nave aflate sub sancțiuni.

Marina americană a transmis anterior că operațiunile "în medii dinamice necesită o dedicare imensă" din partea marinarilor, "care demonstrează constant angajamentul față de misiune".

