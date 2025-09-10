Ce presupune Articolul 4 al NATO activat de Polonia

Polonia a solicitat miercuri NATO să activeze Articolul 4 din Tratatul Atlanticului de Nord, care prevede consultări între aliaţi în cazul unei ameninţări la adresa unuia dintre membrii săi.

Discuţiile cu aliaţii "iau forma, în acest moment precis, a unei cereri oficiale de activare a Articolului 4 din Tratatul Atlanticului de Nord", a declarat premierul Donald Tusk în faţa parlamentului. Aceasta este o "recomandare comună" făcută de Tusk însuşi şi de preşedintele naţionalist Karol Nawrocki.

Articolul 4 este activat atunci când un stat membru consideră că se confruntă cu o amenințare la adresa securității sale și dorește consultări cu ceilalți aliați. Nu presupune un răspuns militar automat, ci declanșează discuții și posibile măsuri colective. Este diferit de Articolul 5, care prevede că un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor și poate duce la un răspuns militar comun.

Consiliul Nord-Atlantic, principalul organ decizional politic al organizaţiei, s-a întrunit miercuri dimineaţă la nivel de ambasadori din cele 32 de ţări NATO pentru o reuniune programată de mult timp. Aliaţii au decis însă ca această reuniune să aibă loc în temeiul Articolului 4 din Tratatul Alianţei, potrivit diplomaţilor.

Articolul continuă după reclamă

De la crearea Alianţei în 1949, aceasta este a opta oară când se invocă articolul 4, din care de trei ori de la invazia rusă a Ucrainei. În schimb, Articolul 5 a fost activat o singură dată de la crearea NATO în 1949, în timpul atacurilor din 11 septembrie 2001 asupra Statelor Unite. Acesta prevede că un atac asupra unei ţări NATO este un atac asupra tuturor şi obligă cei 32 de aliaţi să "asiste" ţara victimă a unui astfel de atac.

Ce prevede Articolul 4

Articolul 4 din Tratatul NATO permite oricărui stat membru care se simte amenințat să ceară consultări urgente cu aliații. Procedura se activează prin sesizarea Consiliului Nord-Atlantic, care reunește reprezentanții tuturor statelor membre pentru a evalua situația și a decide măsuri comune. Acestea nu implică un răspuns militar automat, ci pot merge de la declarații politice și schimb de informații până la întărirea apărării pe flancul vizat.

Articolul 4 a fost invocat de mai multe ori de state membre, precum Turcia, în 2012 și 2015, din cauza situației la granița cu Siria, și de Polonia în 2014, după anexarea Crimeei de către Rusia. Ultima dată a fost activat în noiembrie 2022, după ce o rachetă a căzut pe teritoriul Poloniei, în localitatea Przewodów, ucigând doi civili.

Polonia a convocat atunci consultări urgente cu aliații, considerând incidentul o posibilă amenințare la securitatea sa. Ulterior, investigațiile au arătat că explozia a fost provocată de o rachetă antiaeriană ucraineană, lansată pentru a intercepta un atac masiv al Rusiei asupra infrastructurii energetice din vestul Ucrainei. A fost pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când o rachetă a lovit teritoriul unui stat NATO.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Studenții se pregătesc să revină la cursuri. Preferaţi să staţi în chirie sau la cămin? Chirie Cămin

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰