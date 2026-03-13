Anchetă într-un oraş din Japonia, după ce un cilindru uriaş din oţel înalt cât un bloc de 4 etaje a ieşit din pământ în timpul unor lucrări de canalizare, provocând haos în trafic.

Un cilindru cât un bloc de 4 etaje a ieşit brusc din pământ şi a dat peste cap traficul dintr-un oraş japonez - Profimedia Images

Cofrajul din oţel folosit pentru stabilizarea solurilor "ieşea din pământ" în proximitatea unor autostrăzi din oraş şi nu era acolo în ziua precedentă, au precizat autorităţile locale.

Structura, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, s-a ridicat în aer până la înălţimea de 13 metri, dar a coborât apoi până la o înălţime de 1,6 metri în cursul dimineţii de vineri, după ce muncitorii au vărsat apă în interiorul acesteia pentru a o îngreuna, au precizat reprezentanţii Primăriei din Osaka într-un comunicat.

Cilindrul fusese instalat în subteran pentru a evita afluxul de pământ într-o zonă de excavaţie, au adăugat oficialii japonezi.

Ambuteiaje şi haos în trafic

Două şosele din proximitate, care duc spre centrul oraşului, au rămas închise pentru circulaţia vehiculelor începând de miercuri, ceea ce a cauzat formarea unor ambuteiaje, a transmis un reprezentant municipal.

Una dintre ele a fost deschisă în cele din urmă vineri după-amiază, iar cealaltă va fi redeschisă "în curând", autorităţile din Osaka intenţionând să taie partea încă expusă în aer a cilindrului, a adăugat el. "Anchetăm în continuare cauza incidentului", a precizat oficialul nipon.

Anul trecut, apariţia bruscă a unei gropi uriaşe în apropiere de Tokyo a stârnit panică după ce aceasta a "înghiţit" un camion şi pe şoferul acestuia, evidenţiind riscurile generate de îmbătrânirea reţelelor de canalizare din ţara asiatică.

