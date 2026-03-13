Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un cilindru cât un bloc de 4 etaje a ieşit brusc din pământ şi a dat peste cap traficul dintr-un oraş japonez

Anchetă într-un oraş din Japonia, după ce un cilindru uriaş din oţel înalt cât un bloc de 4 etaje a ieşit din pământ în timpul unor lucrări de canalizare, provocând haos în trafic. 

de Redactia Observator

la 13.03.2026 , 14:12
Un cilindru cât un bloc de 4 etaje a ieşit brusc din pământ şi a dat peste cap traficul dintr-un oraş japonez - Profimedia Images

Cofrajul din oţel folosit pentru stabilizarea solurilor "ieşea din pământ" în proximitatea unor autostrăzi din oraş şi nu era acolo în ziua precedentă, au precizat autorităţile locale. 

Structura, cu un diametru de aproximativ 3,5 metri, s-a ridicat în aer până la înălţimea de 13 metri, dar a coborât apoi până la o înălţime de 1,6 metri în cursul dimineţii de vineri, după ce muncitorii au vărsat apă în interiorul acesteia pentru a o îngreuna, au precizat reprezentanţii Primăriei din Osaka într-un comunicat.

Cilindrul fusese instalat în subteran pentru a evita afluxul de pământ într-o zonă de excavaţie, au adăugat oficialii japonezi.

Articolul continuă după reclamă

Ambuteiaje şi haos în trafic

Două şosele din proximitate, care duc spre centrul oraşului, au rămas închise pentru circulaţia vehiculelor începând de miercuri, ceea ce a cauzat formarea unor ambuteiaje, a transmis un reprezentant municipal.

Una dintre ele a fost deschisă în cele din urmă vineri după-amiază, iar cealaltă va fi redeschisă "în curând", autorităţile din Osaka intenţionând să taie partea încă expusă în aer a cilindrului, a adăugat el. "Anchetăm în continuare cauza incidentului", a precizat oficialul nipon.

Anul trecut, apariţia bruscă a unei gropi uriaşe în apropiere de Tokyo a stârnit panică după ce aceasta a "înghiţit" un camion şi pe şoferul acestuia, evidenţiind riscurile generate de îmbătrânirea reţelelor de canalizare din ţara asiatică.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

japonia osaka trafic
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Ştiri externe » Un cilindru cât un bloc de 4 etaje a ieşit brusc din pământ şi a dat peste cap traficul dintr-un oraş japonez