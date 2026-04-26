CBS News a aflat noi detalii despre suspectul care a deschis focul în afara sălii de bal în care președintele Trump și alți oficiali de rang înalt au participat sâmbătă seara la cina corespondenților de la Casa Albă.

Ce se ştie despre bărbatul care a deschis focul la cina corespondenților Casei Albe

Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, a fost un educator din Torrance, California, cu o diplomă de inginerie la o universitate prestigioasă. El deținea și două arme de foc, dintre care una a fost folosită la incidentul de la hotelul Washington Hilton, potrivit două surse ale forțelor de ordine.

Președintele și prima doamnă Melania Trump au fost evacuați în siguranță de la cina corespondenților și niciunul dintre participanți nu a fost rănit grav, au spus autoritățile.

Un agent al Serviciului Secret a fost lovit de cel puțin un cartuș, despre care se crede că a fost tras de atacator, dar agentul a fost protejat de o vestă antiglonț și se așteaptă să fie în regulă, au spus oficialii.

Suspectul, identificat la CBS News de surse ale forțelor de ordine, a fost reținut la fața locului.

Oficialii nu au făcut publice informații cu privire la posibilul motiv al suspectului, dar procurorul general interimar Todd Blanche a declarat duminică dimineața la emisiunea "Face the Nation with Margaret Brennan” că anchetatorii cred că acesta vizează membri ai administrației Trump.

Două surse au declarat anterior pentru CBS News că, după arestarea suspectului, acesta le-a spus forțelor de ordine că vrea să împuște oficialii administrației.

Un total de cel puțin cinci până la opt focuri de armă au fost trase în timpul incidentului, au declarat două surse din forțele de ordine pentru CBS News.

Într-o conferință de presă târziu, Jeff Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană din D.C., a declarat că suspectul era înarmat cu o pușcă, o armă de mână și mai multe cuțite atunci când a încercat să atace un punct de control de securitate în afara cinei de la hotelul Washington Hilton.

Președintele Trump a postat o fotografie pe rețelele de socializare în care îl arată pe suspectul fără cămașă pe podeaua hotelului, cu brațele legate la spate, după ce a fost reținut.

Suspectul nu a împușcat și a fost dus la spital pentru evaluare, a spus Carroll.

El a spus că suspectul era un oaspete la hotel, dar nu a explicat când s-a cazat sau ce s-a găsit la percheziția camerei sale.

"În acest moment, se pare că este un actor singuratic", a spus Carroll, adăugând că ancheta continuă.

Președintele Trump le-a mai spus reporterilor într-o conferință de presă separată la Casa Albă că se crede că suspectul a acționat ca un "lup singuratic".

Allen — care a fost văzut pe înregistrările video de supraveghere trecând prin detectoarele de metale din afara sălii de bal unde avea loc cina — avea cazier judiciar pentru deținere de arme de foc. El a cumpărat pușca folosită în atacul armat de sâmbătă în august 2025, potrivit a două surse din cadrul forțelor de ordine. De asemenea, deținea un alt pistol semiautomat, achiziționat în 2023, au declarat acestea.

Suspectul a locuit în mai multe reședințe din zona Los Angeles din noiembrie 2010 până în martie 2026, potrivit surselor. Și-a petrecut cea mai mare parte a acestor ani în Torrance, dar a avut și o adresă în orașul San Gabriel între începutul anului 2018 și sfârșitul anului 2019.

Allen a obținut o diplomă în inginerie mecanică la Caltech, Institutul de Tehnologie din California, în 2017, înainte de a obține un master în informatică la Universitatea de Stat din California, Dominguez Hills, în 2025, au declarat sursele.

Caltech a confirmat pentru CBS News într-un e-mail că Allen a absolvit universitatea în 2017.

A lucrat pentru o firmă de meditații din Torrance numită C2 Education, au declarat pentru CBS News două surse din cadrul forțelor de ordine. El a primit premiul "Profesorul lunii" din partea companiei în decembrie 2024.

Nu este clar dacă mai era angajat al companiei. Districtul școlar unificat Torrance a declarat pentru CBS News într-un comunicat că Allen nu a fost niciodată angajat al districtului lor.

