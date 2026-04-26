Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a făcut o glumă ciudat de prevăzătoare cu doar câteva clipe înainte de schimbul de focuri de armă la Cina din 2026 a corespondenților de la Casa Albă de sâmbătă.

O glumă ca o premoniţie. Karoline Leavitt a vorbit despre "focuri de armă" înainte de incidentul de la dineu - Youtube / Fox News

"Va fi amuzant. Va fi distractiv. Vor fi niște focuri trase în seara asta în cameră", a declarat Leavitt la Fox News pe covorul roșu înainte de a intra în eveniment, care a fost întrerupt la scurt timp după ora 20:30. ET, când au izbucnit focuri de armă și președintele Donald J. Trump, prima doamnă Melania Trump și vicepreședintele JD Vance au fost evacuaţin din sala de bal Washington Hilton.

"Toată lumea ar trebui să se conecteze, va fi grozav. Aștept cu nerăbdare să-l aud", a concluzionat Leavitt în acel interviu Fox News, care de atunci a devenit viral pe rețelele de socializare.

După ce a fost evacuat, Trump a distribuit un videoclip pe contul său Truth Social cu suspectul care a luat cu asalt Cina corespondenților de la Casa Albă, precum și o fotografie a suspectului reținut la sol.

La o conferință de presă, președintele l-a numit pe suspect "o persoană bolnavă, o persoană foarte bolnavă", adăugând că bărbatul "a încărcat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Serviciului Secret".

Trump a postat că dorește să "meargă mai departe cu evenimentul" dar în cele din urmă „Oamenii legii au cerut să părăsim sediul, în conformitate cu protocolul, "ceea ce vom face imediat".

