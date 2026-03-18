Nicuşor Dan, discuţii la NATO cu Mark Rutte, şeful Alianţei Nord Atlantice. Anunţul Administraţiei Prezidenţiale vine la 24 de ore după ce Iran a transmis un mesaj de amenințare directă la adresa României, ceea ce amplifică miza întrevederii. Pe agenda oficială: situația de securitate din Orientul Mijlociu și evoluțiile războiului din Ucraina.

Întâlnirea de mâine este cu atât mai importantă cu cât vine într-un context de securitate instabil și pe scena politică la nivel internațional, după ce președintele american Donald Trump a tras atenția aliaților că nu ajută Statele Unite ale Americii în războiul din Orientul Mijlociu.

Decizia României de a sprijini aliații a atras reacția Iranului

România a decis ca bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii să poată fi folosite de aliați prin staționarea aeronavelor pentru realimentare și drone de supraveghere, fapt ce a stârnit o amenințare directă din partea Iranului, principalul subiect de la discuțiile de mâine, o amenințare care trebuie privită cu prudență, chiar dacă nu înseamnă o amenințare militară directă.

România vrea mai multă protecție militară din partea aliaților

Președintele Nicușor Dan va cere o apărare întărită, ce se traduce prin garanții de securitate, fie mai multă tehnică militară în România, fie o prezență mai mare a soldaților aliaților noștri.

România investește în apărare, despre care președintele Nicușor Dan spunea că nu mai este un moft, este o necesitate. Discuțiile se vor muta de la NATO la Consiliul European, unde șefii de guvern și șefii de stat vor discuta nu doar despre Orientul Mijlociu, ci și despre criza din energie, despre competitivitate, despre cum cetățenii UE trebuie să plătească facturi mai mici la energie, iar ca acest lucru să se întâmple, Comisia Europeană trebuie să vină cu soluții clare. Așadar, discuțiile de mâine sunt cruciale.

