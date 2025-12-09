Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume a devenit o atracție turistică. Trecerea se află în centrul orașului Tokyo. Mii de oameni traversează intersecția în câteva minute, astfel încât trotuarul opus nu poate fi văzut.

Cea mai aglomerată trecere de pietoni din lume se află în inima orașului Tokyo. Statisticile arată că aproximativ 3.000 de oameni se adună pentru a străbate aglomeratul cartier Shibuya al capitalei japoneze, la fiecare două minute, 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână, potrivit Express.

Intersecția este monitorizată video în permanență

Aglomerație este indiferent de oră, iar trecerea puhoaielor de oameni se transformă într-un adevărat spectacol. De aceea, zona a început să atragă turiști care vor să vadă aglomerația cu ochii lor și să facă poze. Martorii povestesc ce senzația oferă traversarea străzii. Armata de oameni care se grăbește să traverseze pare desprinsă dintr-un film cu scene de luptă, conform Express, citat de Mediafax. Trucul este ca pietonii să se poziționeze în mijloc și cât mai în față.

Cei care vor să facă selfie trebuie să alerge spre mijlocul intersecției atunci când se schimbă culoarea semaforului. Din cauza aglomerației trotuarul opus nu poate fi văzut, așa că turiștii aflați la prima experiență nu au habar spre ce se îndreaptă. Intersecția este monitorizată video în permanență, iar imaginile live pot fi văzute în mediul online.

