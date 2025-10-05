Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Cea mai mare nuntă colectivă: peste 600 de cupluri au spus "Da" pe o arenă, în Paraguay

În Paraguay a avut loc cea mai mare nuntă colectivă din istoria ţării. Ieri, mai bine de şase sute de cupluri şi-au unit destinele.

de Redactia Observator

la 05.10.2025 , 10:31

Ceremonia a fost gratuită pentru toţi şi a avut loc pe o arenă, sub sloganul "Uniţi prin iubire, protejaţi de lege". Evenimentul a fost organizat de guvern cu scopul de a ajuta cuplurile care au dificultăţi financiare să se căsătorească.

Emoţionaţi, mirii şi miresele au spus "Da", apoi au dansat şi cântat până în zori. Aceasta a fost a treia nuntă colectivă a anului.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nunta paraguay
Înapoi la Homepage
Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac”
Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Cât a costat rochia pe care a purtat-o Elena Hagi la botezul fiului său, Giorgios. Ținuta nu e pentru toate buzunarele
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Echipa de start a FCSB-ului în derby-ul cu Universitatea Craiova! Olaru şi Tănase, titulari. Surpriza pe postul de “under”. Exclusiv
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați suferit avarii la locuință sau maşină din cauza vremii?
Observator » Ştiri externe » Cea mai mare nuntă colectivă: peste 600 de cupluri au spus "Da" pe o arenă, în Paraguay