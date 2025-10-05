Video Cea mai mare nuntă colectivă: peste 600 de cupluri au spus "Da" pe o arenă, în Paraguay
În Paraguay a avut loc cea mai mare nuntă colectivă din istoria ţării. Ieri, mai bine de şase sute de cupluri şi-au unit destinele.
Ceremonia a fost gratuită pentru toţi şi a avut loc pe o arenă, sub sloganul "Uniţi prin iubire, protejaţi de lege". Evenimentul a fost organizat de guvern cu scopul de a ajuta cuplurile care au dificultăţi financiare să se căsătorească.
Emoţionaţi, mirii şi miresele au spus "Da", apoi au dansat şi cântat până în zori. Aceasta a fost a treia nuntă colectivă a anului.
