În Paraguay a avut loc cea mai mare nuntă colectivă din istoria ţării. Ieri, mai bine de şase sute de cupluri şi-au unit destinele.

Ceremonia a fost gratuită pentru toţi şi a avut loc pe o arenă, sub sloganul "Uniţi prin iubire, protejaţi de lege". Evenimentul a fost organizat de guvern cu scopul de a ajuta cuplurile care au dificultăţi financiare să se căsătorească.

Emoţionaţi, mirii şi miresele au spus "Da", apoi au dansat şi cântat până în zori. Aceasta a fost a treia nuntă colectivă a anului.

