Cea mai mare reţea de metrou din Europa, blocată de o grevă masivă. Cozi în staţiile de autobuze și la taxiuri

Reţeaua de metrou din Londra, cea mai mare din Europa este paralizată de o grevă majoră care va dura mai multe zile.

Nemulţumiţi de salarii şi de condiţiile de muncă, angajaţii reţelei de metrou londoneze au început săptămâna cu un protest masiv. Protestul ar putea dura până joi, iar asta îi obligă pe locuitorii din Londra să recurgă la alternative de transport pentru a ajunge la muncă.

Sindicaliştii de la metrou nu cer majorări salariale extraordinare, însă au pretenţia ca schimburile să fie regândite, pentru că oamenii sunt extenuaţi.

În prezent, salariaţii de la metroul londonez lucrează 35 de ore pe săptămână.

