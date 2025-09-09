Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cea mai mare reţea de metrou din Europa, blocată de o grevă masivă. Cozi în staţiile de autobuze și la taxiuri

Reţeaua de metrou din Londra, cea mai mare din Europa este paralizată de o grevă majoră care va dura mai multe zile. 

de Redactia Observator

la 09.09.2025 , 07:49

Nemulţumiţi de salarii şi de condiţiile de muncă, angajaţii reţelei de metrou londoneze au început săptămâna cu un protest masiv. Protestul ar putea dura până joi, iar asta îi obligă pe locuitorii din Londra să recurgă la alternative de transport pentru a ajunge la muncă. 

Sindicaliştii de la metrou nu cer majorări salariale extraordinare, însă au pretenţia ca schimburile să fie regândite, pentru că oamenii sunt extenuaţi. 

În prezent, salariaţii de la metroul londonez lucrează 35 de ore pe săptămână. 

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

greva transport londra marea britanie metrou salarii
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Ştiri externe » Cea mai mare reţea de metrou din Europa, blocată de o grevă masivă. Cozi în staţiile de autobuze și la taxiuri