Cel mai bătrân maratonist din lume, lovit mortal de maşină la 114 ani. Povestea uluitoare a Tornadei cu Turban

Fauja Singh, un britanico-indian considerat a fi cel mai în vârstă maratonist din lume, a murit după ce a fost lovit de o mașină în India, la vârsta de 114 ani. Poliția spune că Singh traversa un drum în satul natal din Punjab când un vehicul neidentificat l-a lovit. Localnicii l-au dus la spital, unde a murit, relatează BBC.

Singh, o figură emblematică la nivel mondial, a stabilit recorduri alergând maratoane în mai multe categorii de vârstă, inclusiv după ce a trecut de 100 de ani. A început să alerge la 89 de ani și a participat la nouă maratoane între 2000 și 2013, anul retragerii sale.

Clubul său de alergare și organizația caritabilă "Sikhs In The City" a anunțat că viitoarele evenimente din Ilford, estul Londrei - unde Singh a locuit din 1992 - vor fi dedicate celebrării vieții și realizărilor sale.

Articolul continuă după reclamă

Lovit mortal de o maşină

Accidentul s-a petrecut luni, în timp ce centenarul mergea pe jos prin satul natal, Beas Pind, lângă Jalandhar. "Căutările sunt în desfășurare, iar autorul va fi prins în curând", a declarat Harvinder Singh, un ofițer de poliție din district.

La aflarea veștii despre moartea sa, omagii din întreaga lume au început să curgă. Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, l-a numit un "atlet excepțional cu o determinare incredibilă".

Harmander Singh, antrenorul lui Fauja Singh la "Sikhs In The City", a confirmat decesul într-un comunicat publicat de club. Comunicatul spunea: "Cu mare tristețe confirmăm că simbolul umanității și sursa noastră de energie pozitivă, Fauja Singh, a murit în India. Clubul și organizația caritabilă Sikhs In The City vor dedica toate evenimentele sale până la "Fauja Singh Birthday Challenge" din 29 martie 2026 celebrării vieții și succeselor sale. Ne vom dubla eforturile pentru a strânge fonduri pentru construirea Clubului Fauja Singh pe traseul din Ilford, unde obișnuia să se antreneze."

În iunie, Fauja Singh era încă activ și plin de energie, mergând zilnic mai mulți kilometri. "Încă ies la plimbare prin sat ca să-mi mențin picioarele puternice. Omul trebuie să-și îngrijească propriul corp", spunea el.

Purtător al torţei olimpice în cadrul Jocurilor Olimpice de la Londra din 2012, Singh a atins mai multe borne importante în cariera sa sportivă, devenind, potrivit relatărilor, primul centenar care a terminat un maraton complet în 2011, la Toronto.

Totuși, Guinness World Records nu i-a recunoscut titlul de cel mai bătrân maratonist din lume, deoarece nu a putut furniza un certificat de naștere din 1911. BBC relata atunci că pașaportul britanic al lui Singh arăta ca dată de naștere 1 aprilie 1911 și că deținea o scrisoare de la Regină care îl felicita pentru împlinirea a 100 de ani.

Antrenorul său, Harmander Singh, a explicat că în India nu se emiteau certificate de naștere la acea vreme. Reprezentanții Guinness World Records au spus că și-ar fi dorit "să-i acorde titlul", dar că pot accepta doar "documente oficiale de naștere emise în anul nașterii".

În copilărie, Singh era batjocorit de săteni pentru că avea picioarele slabe și nu putea merge normal până la vârsta de cinci ani. "Dar același copil, odinioară ridiculizat pentru slăbiciunea lui, a ajuns să facă istorie", declara el pentru BBC Punjabi în iunie.

Cum a descoperit lumea sportului

Până la vârsta de 40 de ani, Singh, fermier, trăise deja ambele războaie mondiale și trauma împărțirii Indiei. "În tinerețe, nici nu știam că există cuvântul ‘maraton’", spunea el. "N-am fost niciodată la școală, nici nu am făcut vreun sport. Am fost fermier și mi-am petrecut cea mai mare parte a vieții pe câmp."

A început să alerge ca o formă de a face față durerii. După moartea soției sale, Gian Kaur, la începutul anilor ’90, s-a mutat la Londra pentru a locui cu fiul său cel mare, Sukhjinder. Însă, în timpul unei vizite în India, a fost martor la moartea fiului său mai mic, Kuldeep, într-un accident care l-a devastat.

Copleșit de durere, Singh petrecea ore întregi lângă locul unde fiul său fusese incinerat. Sătenii îngrijorați i-au sfătuit familia să-l ducă înapoi în Regatul Unit. Înapoi în Ilford, la Londra, în timpul unei vizite la gurdwara, Singh a cunoscut un grup de bătrâni care alergau împreună. Acolo l-a întâlnit și pe Harmander Singh, care avea să devină antrenorul său. "Dacă nu l-aș fi întâlnit pe Harmander Singh, nu m-aș fi apucat de maratoane", spunea el în iunie.

Primul maraton, la 89 de ani

Singh și-a făcut debutul la Maratonul de la Londra în anul 2000, cu o lună înainte să împlinească 89 de ani. A participat printr-o înscriere Golden Bond - un sistem prin care organizațiile caritabile cumpără în avans un număr fix de locuri pentru o taxă. A ales să alerge pentru BLISS, o organizație care sprijină bebelușii născuți prematur. Sloganul său a fost: "Cel mai bătrân aleargă pentru cei mai tineri! Să trăiască și ei cât el."

Singh povestește că înainte de cursă, organizatorii i-au spus că poate purta doar o patka (acoperământ de cap purtat de mulți băieți și bărbați sikh), nu și un turban. "Am refuzat să alerg fără turbanul meu. Până la urmă, organizatorii m-au lăsat să alerg cu el, și pentru mine, asta e cea mai mare realizare," a spus el.

A terminat cursa în șase ore și 54 de minute, marcând începutul unei călătorii remarcabile. La a treia sa participare consecutivă la maratonul de la Londra, și-a îmbunătățit timpul cu nouă minute față de cel anterior. În 2003, la Toronto Waterfront Marathon, și-a depășit timpul cu o oră și cinci minute, finalizând cursa în cinci ore și 40 de minute.

"Nu-mi amintesc timpii mei; antrenorul meu, Harmander Singh, e cel care ține evidența tuturor. Dar tot ce am realizat se datorează antrenamentelor lui și faptului că i-am urmat programul cu sfințenie," a spus Singh în iunie.

Singh a devenit faimos la nivel internațional în 2003, când a apărut în campania publicitară Adidas "Nothing Is Impossible", alături de legende precum Muhammad Ali. În 2005, a fost invitat de premierul Pakistanului de atunci să participe la prima ediție a Maratonului din Lahore. Un an mai târziu, în 2006, a primit o invitație specială de la Regina Elisabeta a II-a pentru a vizita Palatul Buckingham. Printre numeroasele suveniruri și certificate expuse în casa lui Singh din Punjab se află o fotografie înrămată cu Regina.

A continuat să participe la maratoane până bine după ce a împlinit 100 de ani și a primit porecla "Tornada cu Turban". Majoritatea câștigurilor din sponsorizări le-a donat direct către fundații caritabile.

În 2013, a participat la ultima sa cursă competitivă de lungă distanță, în Hong Kong, alergând 10 km în o oră, 32 de minute și 28 de secunde.

Își atribuia sănătatea și longevitatea unui stil de viață simplu și unei diete disciplinate. "Să mănânci puțin, să alergi mult și să rămâi fericit - acesta este secretul longevității mele. Acesta este mesajul meu pentru toată lumea," a spus el în iunie.

În ultimii ani ai vieții, Singh și-a împărțit timpul între India, unde locuia fiul său mai mic, și Regatul Unit.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că tarifele dinamice la energia electrică sunt o idee bună? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰