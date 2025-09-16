Alunecările de teren din estul Malaeziei, provocate de ploi torenţiale, s-au soldat cu cel puţin 12 morţi. Cinci copii se numără printre victime, potrivit Mediafax, care citează AFP.

Cel puţin 12 persoane, între care 5 copii, au murit în urma alunecărilor de teren din Malezia - Profimedia

Opt persoane, printre care patru copii, şi-au pierdut viaţa, luni, în apropierea capitalei regiunii Sabah, Kota Kinabalu, când o alunecare de teren a lovit o aşezare neoficială.

În aceeaşi zi, trei locuitori, inclusiv o fetiţă de 10 ani, şi-au pierdut viaţa în Gana, la aproximativ 100 de kilometri est, în urma unei alte alunecări de teren.

Un bărbat în vârstă de 97 de ani a murit săptămâna trecută în Penampang, o suburbie a capitalei regionale, după ce a fost surprins de o alunecare de teren.

Ploile abundente s-au abătut asupra Sabah, cel mai sărac stat din Malaezia, în ultimele zece zile, inundând zonele joase şi provocând alunecări de teren care au avariat mai multe locuinţe şi infrastructura.

Precipitaţiile sunt deosebit de intense în această ţară din Asia de Sud-Est în timpul sezonului musonic, care durează din noiembrie până în martie.

Peste 2.000 de persoane care locuiesc în zonele joase din jurul oraşului Kota Kinabalu au fost evacuate din cauza inundaţiilor recente, au anunţat serviciile de urgenţă

