Cel puțin 23 de persoane, printre care și copii, au murit în urma unei explozii produse sâmbătă într-un supermarket din orașul Hermosillo, capitala statului mexican Sonora. Alte 11 persoane au fost rănite, iar autoritățile investighează ipoteza unui incident accidental provocat de un transformator, potrivit AFP.

Cel puțin 23 de morți într-o explozie produsă într-un supermarket din Mexic - X / Erika Velasco

Explozia a avut loc în centrul orașului Hermosillo, capitala statului Sonora, a declarat guvernatorul Alfonso Durazo într-un videoclip postat pe rețelele sociale.

"În acest moment, avem 23 de morţi şi 11 răniţi. Din păcate, printre victime se află şi minori. Am ordonat o anchetă aprofundată şi transparentă pentru a stabili cauzele accidentului şi a determina responsabilităţile care se impun", a anunţat Alfonso Durazo.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Procurorul general al statului Sonora, Gustavo Salas Chávez, a anunțat bilanțul victimelor și a precizat că răniții au fost transportați la șase spitale din Hermosillo.

Salas Chávez a spus că, potrivit primelor investigații, decesele au fost cauzate de "inhalarea de gaze toxice".

"În acest moment, nu avem niciun indiciu care să ne facă să presupunem că incendiul a fost provocat intenționat", a declarat Salas Chávez, adăugând că autoritățile nu exclud nicio ipoteză.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată un incendiu uriaș care a cuprins magazinul Waldo’s. Într-un videoclip, un bărbat ars este surprins prăbușindu-se pe asfalt, la doar câțiva metri de intrarea în magazin.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰