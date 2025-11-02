Video Cel puțin 23 de morți într-o explozie produsă într-un supermarket din Mexic
Cel puțin 23 de persoane, printre care și copii, au murit în urma unei explozii produse sâmbătă într-un supermarket din orașul Hermosillo, capitala statului mexican Sonora. Alte 11 persoane au fost rănite, iar autoritățile investighează ipoteza unui incident accidental provocat de un transformator, potrivit AFP.
Explozia a avut loc în centrul orașului Hermosillo, capitala statului Sonora, a declarat guvernatorul Alfonso Durazo într-un videoclip postat pe rețelele sociale.
"În acest moment, avem 23 de morţi şi 11 răniţi. Din păcate, printre victime se află şi minori. Am ordonat o anchetă aprofundată şi transparentă pentru a stabili cauzele accidentului şi a determina responsabilităţile care se impun", a anunţat Alfonso Durazo.
Procurorul general al statului Sonora, Gustavo Salas Chávez, a anunțat bilanțul victimelor și a precizat că răniții au fost transportați la șase spitale din Hermosillo.
Salas Chávez a spus că, potrivit primelor investigații, decesele au fost cauzate de "inhalarea de gaze toxice".
"În acest moment, nu avem niciun indiciu care să ne facă să presupunem că incendiul a fost provocat intenționat", a declarat Salas Chávez, adăugând că autoritățile nu exclud nicio ipoteză.
Imaginile apărute pe rețelele sociale arată un incendiu uriaș care a cuprins magazinul Waldo’s. Într-un videoclip, un bărbat ars este surprins prăbușindu-se pe asfalt, la doar câțiva metri de intrarea în magazin.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰