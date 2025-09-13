Antena Meniu Search
Cel puţin 25 de răniţi într-o explozie într-un bar din Madrid. Au fost afectate şi apartamentele de deasupra

Cel puţin 25 de persoane au fost rănite într-o explozie într-un bar din Madrid. Deflagraţia a afectat şi apartamentele situate deasupra localului, scrie El Pais.

de Redactia Observator

la 13.09.2025 , 19:02
Din cei 25 de răniţi, trei sunt în stare critică, iar doi mai grav. Explozia a avut loc sâmbătă, în jurul orei 15.00, la un local din Puente de Vallecas, Madrid, potrivit ofițerilor prezenți la fața locului. Explozia a afectat clădirea rezidențială situată deasupra localului și barul Mis Tesoros de alături.

Pompierii îndepărtează manual molozul din cauza instabilității clădirii - este periculos să se introducă utilaje înăuntru, iar clădirea a fost evacuată.

Vecinii susțin că locul în care s-a produs explozia era de fapt un subsol locuit. Explozia a dărâmat o parte din intrarea adiacentă și unul dintre pereții barului.

Mai multe ambulanțele Samur se află la faţa locului. Poliția a fost nevoită să închidă traficul în zonă.

