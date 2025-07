Cel puțin 34 de morți, după ce o ambarcațiune turistică s-a scufundat în golful Halong din Vietnam 

Wonder Sea, cu 48 de pasageri și cinci membri ai echipajului, s-a răsturnat din cauza unei ploi torențiale care s-a declanșat brusc sâmbătă după-amiază, în timp ce se afla în acest golf, clasat în patrimoniul mondial al UNESCO, a indicat site-ul de informare Dan Tri.

"Gărzile de frontieră au salvat 11 persoane și au găsit 34 de trupuri", a relatat la rândul său site-ul de informații VNExpress, care a subliniat că peste 20 de copii se aflau printre pasageri.

"Am respirat adânc, am înotat printr-un pasaj, m-am scufundat și apoi am ieșit la suprafață. Am strigat după ajutor și am fost tras într-o barcă de soldații de la bord", a povestit un copil în vârstă de 10 ani, supraviețuitor, pentru media de stat VietnamNet.

Operațiunile de salvare continuau în cursul nopții pentru a încerca să găsească cele opt persoane date încă dispărute. Premierul Pham Minh Chinh a prezentat sâmbătă seara condoleanțe victimelor și a cerut ministerelor Apărării și Securității Publice să urgenteze operațiunile de căutare și salvare.

Autoritățile "vor ancheta și vor clarifica cauza incidentului și vor trata cu rigoare" acest accident, se afirmă într-un comunicat publicat pe site-ul guvernului.

