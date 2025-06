Cele mai celebre siteuri cu filme pentru adulți nu vor mai difuza conținut în Franța. Motivul retragerii

În locul platformelor, utilizatorii vor găsi următorul slogan: „Freedom has no off button” (Libertatea nu are buton de oprire, n.r.), potrivit AFP.

Pornhub, care are 7 milioane de vizitatori zilnici în Franța, precum și celelalte platforme, Redtube and YouPorn, speră ca, prin această strategie, să "se angajeze într-un dialog direct" cu utilizatorii francezi, dar și să convingă guvernele altor state de poziția lor privind verificarea vârstei.

Pornhub nu va mai difuza filme pentru adulți în Franța

"Aceasta este o decizie luată de Aylo, nu impusă de guvernul Franței", a clarificat un purtător de cuvânt al grupului.

Aylo, care aparține grupului Ethical Capital Partner, a luat măsura ca răspuns la legislația franceză care obligă platformele sale să verifice vârsta utilizatorilor de fiecare dată când aceștia se conectează, o lege considerată "iresponsabilă, disproporționată și ineficientă".

Pornhub, împreună cu alte site-uri pentru adulți, face, de asemenea, obiectul unei anchete a Comisiei Europene, care consideră că platforma nu a luat măsuri suficiente pentru a verifica vârsta utilizatorilor săi și pentru a împiedica accesul minorilor la conținutul său.

În replică, ministrul francez al Digitalizării, Clara Chappaz, a scris pe X (fostul Twitter): "Standardul Arcom garantează intimitatea prin dublă anonimitate. Mințiți când nu vreți să respectați legea. Este inacceptabil. Adulții sunt liberi să consume pornografie, dar nu în detrimentul protecției copiilor noștri."

Și Aurore Berge, ministrul Egalității, a avut un mesaj ferm: "Dacă platformele refuză să respecte cadrul nostru legal și decid să plece, cu atât mai bine! Va fi mai puțin conținut violent, degradant și umilitor accesibil minorilor din Franța."

Decizia Aylo vine după ce autoritatea de reglementare Arcom a emis avertismente către șase site-uri care nu respectau legea SREN din 21 mai 2024, potrivit Le Figaro. Cinci dintre ele au implementat soluții de verificare a vârstei. Doar grupul Aylo a decis să oprească accesul în totalitate. Arcom atrage atenția că "peste o treime dintre adolescenții cu vârste între 12 și 17 ani accesează lunar Pornhub în Franța."

Totuși, grupul Aylo susține că a fost deschis dialogului și reglementării: "Am participat la discuții cu guvernul francez, am oferit să testăm soluții pilot și să împărtășim date. Guvernul nu ne-a ascultat", a spus compania. Sarah Bain, partener în cadrul fondului Ethical Capital Partners, a adăugat: "Este important să ne distanțăm de imaginea unei industrii pornografice iresponsabile care vrea doar profit. Susținem reglementarea, dar datele trebuie protejate".

Această retragere nu va fi fără consecințe economice: Franța este a doua cea mai mare piață pentru Pornhub, după SUA, iar pierderile din publicitate vor fi considerabile.

