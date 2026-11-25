Misiunea spaţială chineză Shenzhou-24 a fost lansată cu succes, miercuri dimineaţă, cu un echipaj format din trei persoane, inclusiv un cetăţean pakistanez, care va deveni primul astronaut străin ce va ajunge la bordul staţiei spaţiale Tiangong, relatează Reuters.

Nava spaţială a decolat la ora 08:18 (00:18 GMT), propulsată de o rachetă Long March-2F, de la Centrul de Lansare a Sateliţilor Jiuquan, situat în nord-vestul Chinei.

Zeeshan Ali, un pilot în vârstă de 40 de ani, primul pakistanez care ajunge pe orbită, va activa în calitate de specialist în încărcătura utilă. El urmează să rămână pe staţia spaţială între 5 şi 10 zile, perioadă în care va desfăşura diverse experimente.

Alături de el se află comandantul chinez Tang Hongbo şi inginerul de zbor Wu Yi.

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La câteva minute după lansare, cei trei au fost surprinşi răsfoind un manual, într-o transmisiune în direct a postului de stat CCTV; potrivit relatărilor, membrii echipajului se află într-o stare bună.

China promovează staţia Tiangong drept un centru pentru cooperare internaţională, într-un context în care Staţia Spaţială Internaţională condusă de NASA ar putea fi scoasă din uz până în anul 2030.

Pentru a se pregăti de zbor, Ali s-a antrenat timp de şapte luni la Beijing, perioadă în care a urmat cursuri intensive de limba chineză, a învăţat cântece chinezeşti şi a citit poezie chineză. De asemenea, a practicat caligrafia şi a jucat tenis de masă.

”Nu zbor pentru mine. Port numele Pakistanului pe umerii mei”, a declarat Ali reporterilor, marţi.

Cooperarea spaţială dintre China şi Pakistan datează încă de la începutul anilor '90. China a lansat sateliţi pakistanezi, iar un vehicul de explorare (rover) construit în Pakistan urmează să fie inclus într-o misiune lunară chineză, programată în jurul anului 2028.

Prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif a descris zborul drept ”o premieră istorică” într-o postare pe platforma X, marţi, şi i-a mulţumit preşedintelui chinez Xi Jinping, afirmând: ”Prietenia dintre Pakistan şi China depăşeşte înălţimile Himalayei, în călătoria sa către spaţiul cosmic”.

Deşi şederea lui Ali este mult mai scurtă decât rotaţia obişnuită de şase luni a unui astronaut chinez, aceasta reprezintă un eveniment semnificativ pentru Pakistan.

”Aduce prestigiu, cunoştinţe ştiinţifice şi tehnologice importante, precum şi un nivel mai profund de colaborare şi bunăvoinţă diplomatică din partea Chinei”, a declarat Blaine Curcio, fondator al firmei Orbital Gateway Consulting, cu sediul în Hong Kong.