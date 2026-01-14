China, creștere record a exporturilor în ciuda tarifelor lui Trump. Excedent comercial de 1.200 mld dolari

China a încheiat anul 2025 cu un nou excedent comercial record. Valoarea acestuia, de aproximativ 1.200 de miliarde de dolari, a fost atinsă în ciuda dificultăților provocate de taxele vamale americane, care au afectat comerțul global.

Anul trecut, exporturile au crescut în ritm anual cu 5,5%, la aproximativ 3.800 miliarde de dolari, în timp ce importurile s-au menţinut stabile, la aproximativ 2.600 miliarde de dolari, ceea ce a dus la un excedent comercial record, de 1.200 miliarde de dolari. În 2024, excedentul s-a apropiat de 1.000 miliarde de dolari, scriu DPA şi Reuters, citaţi de Agerpres.

Datele din decembrie au depăşit aşteptările analiştilor, exporturile au urcat cu 6,6% iar importurile cu 5,7%. Previziunile analiştilor indicau doar o creştere de 0,9% a importurilor.

În pofida tensiunilor globale şi a disputelor comerciale cu partenerii majori, cum ar fi Statele Unite, creşterea comerţului Chinei s-a menţinut la un nivel robust. Totuşi, exporturile către SUA au scăzut cu 20% anul trecut, în timp ce importurile au înregistrat un declin de 14,6%.

Exportatorii chinezi s-au concentrat către alte pieţe, pe fondul conflictului comercial cu Washingtonul, inclusiv Asia de Sud-Est, Africa, America Latină şi Europa. Exporturile către Germania au crescut cu 10,5% anul trecut, la 118,3 miliarde de dolari, în timp ce importurile din Germania au scăzut cu 2,1%, la 92,8 miliarde de dolari.

"Economia Chinei rămâne extraordinar de competitivă. Datele privind excedentul comercial reflectă câştigurile în productivitate şi progresele tehnologice ale producătorilor chinezi, în pofida cererii interne slabe şi a supracapacităţii de producţie", a apreciat Fred Neumann, economist şef în carul HSBC.

Acesta a avertizat: "Creşterea excedentelor comerciale ale Chinei ar putea exacerba tensiunile cu partenerii comerciali, în speciali cu cei care sunt dependenţi de exporturi".

