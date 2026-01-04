Cine este Delcy Rodriguez, desemnată liderul interimar al Venezuelei după capturarea lui Maduro

Venezuela intră într-o nouă criză politică majoră după ce Curtea Supremă a decis ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia atribuțiile de președinte interimar, în urma reținerii lui Nicolas Maduro într-o operațiune a forțelor americane. Decizia vine pe fondul tensiunilor internaționale și al disputelor legate de legitimitatea puterii de la Caracas, relatează Reuters și CNN.

Camera Constituțională a Curții Supreme din Venezuela a ordonat sâmbătă ca vicepreședinta Delcy Rodriguez să preia funcția de președinte interimar al țării, în absența lui Nicolas Maduro, reținut sâmbătă dimineață într-o operațiune a forțelor Statelor Unite, informează Reuters.

Potrivit deciziei instanței, Rodriguez va exercita "funcția de președinte al Republicii Bolivariene Venezuela, pentru a garanta continuitatea administrativă și apărarea integrală a Națiunii".

Judecătorii au mai anunțat că vor dezbate situația pentru a "stabili cadrul juridic aplicabil care să garanteze continuitatea statului, administrarea guvernării și apărarea suveranității în fața absenței forțate a președintelui republicii".

Prima reacție și acuzațiile la adresa SUA

Delcy Rodriguez, care deține și portofoliile finanțelor și petrolului, a preluat atribuțiile sâmbătă după-amiază. La câteva ore după capturarea lui Maduro și a soției sale, Cilia Flores, ea a prezidat o ședință a Consiliului Național de Apărare, alături de miniștri și oficiali de rang înalt.

În fața drapelului venezuelean, Rodriguez a cerut "eliberarea imediată" a cuplului și a condamnat operațiunea militară americană, pe care a catalogat-o drept o încălcare flagrantă a dreptului internațional și a suveranității Venezuelei, scrie CNN.

"Facem apel la popoarele marii patrii să rămână unite, pentru că ceea ce s-a făcut Venezuelei i se poate face oricui. Acea folosire brutală a forței pentru a frânge voința poporului poate fi aplicată împotriva oricărei țări", a declarat Delcy Rodriguez în fața Consiliului, într-un discurs transmis de postul public VTV.

O figură-cheie a chavismului, cu "încrederea totală" a lui Maduro

În vârstă de 56 de ani, Delcy Rodriguez este originară din Caracas și a studiat dreptul la Universitatea Centrală din Venezuela. De peste două decenii, ea este una dintre figurile centrale ale chavismului, mișcarea politică fondată de Hugo Chavez și condusă de Maduro după moartea acestuia, în 2013.

Alături de fratele său, Jorge Rodriguez, președintele actual al Adunării Naționale, ea a ocupat numeroase funcții-cheie. A fost ministru al comunicării între 2013 și 2014, apoi ministru de externe între 2014 și 2017, perioadă în care a apărat guvernul Maduro în fața criticilor internaționale legate de derapajele democratice și acuzațiile de încălcări ale drepturilor omului.

În 2017, Rodriguez a devenit președinta Adunării Naționale Constituante, care a extins puterile guvernului după victoria opoziției în alegerile legislative din 2015. Un an mai târziu, Maduro a numit-o vicepreședintă, funcție pe care a păstrat-o și în al treilea său mandat, început pe 10 ianuarie 2025, după alegerile controversate din 28 iulie 2024.

Avocatul constituționalist și analistul politic Jose Manuel Romano a declarat pentru CNN că pozițiile ocupate de Rodriguez arată că este o figură "proeminentă" în guvern și o persoană care se bucură de "încrederea totală" a președintelui.

"Vicepreședintele executiv al republicii este un operator extrem de eficient, o femeie cu abilități puternice de leadership în gestionarea echipelor", a spus Jose Manuel Romano.

"Este foarte orientată spre rezultate și are o influență semnificativă asupra întregului aparat guvernamental, inclusiv asupra Ministerului Apărării. Acest lucru este foarte important în contextul actual", a adăugat el.

Semnale contradictorii privind relația cu Washingtonul

La câteva ore după capturarea lui Maduro, președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-o conferință de presă că secretarul de stat Marco Rubio a avut o convorbire cu Delcy Rodriguez. Potrivit lui Trump, aceasta s-ar fi arătat dispusă să colaboreze cu Washingtonul într-o nouă etapă pentru Venezuela.

"A avut o conversație cu Marco. A spus: "Vom face tot ce aveți nevoie". Cred că a fost destul de politicoasă. Vom face lucrurile corect", a spus Donald Trump.

Declarațiile au surprins însă o parte dintre analiști. Imdat Oner, analist de politici la Jack D. Gordon Institute și fost diplomat turc, a declarat pentru CNN că Rodriguez nu este o alternativă moderată la Maduro.

"Nu este o alternativă moderată la Maduro. A fost una dintre cele mai puternice și dure figuri din întregul sistem", a spus Oner.

"Ascensiunea ei pare să fie rezultatul unui anumit tip de înțelegere între Statele Unite și actori-cheie care pregătesc un scenariu post-Maduro. În acest context, ea ar servi practic drept interimar până la instalarea unui lider ales democratic", a adăugat analistul.

Mesajul ferm al noii puteri interimare

În primele sale declarații după capturarea lui Maduro, Delcy Rodriguez nu a dat semne de recul. Fără a face referire la afirmațiile lui Trump, ea a respins orice posibilă cooperare cu Statele Unite.

Într-un interviu telefonic acordat dimineață postului VTV, Rodriguez a spus că locul în care se află Maduro și Cilia Flores este necunoscut și a cerut dovezi că cei doi sunt în viață. Câteva ore mai târziu, în cadrul ședinței Consiliului Național de Apărare, și-a înăsprit discursul, a condamnat operațiunea americană și a insistat că Maduro rămâne liderul legitim al țării.

"Există un singur președinte în această țară, iar numele lui este Nicolas Maduro Moros", a declarat Rodriguez - devenită, prin forța evenimentelor, cea mai vizibilă figură a puterii de la Caracas.

