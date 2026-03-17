Cine este Ali Larijani, ucis de Israel. Era considerat liderul de facto al Iranului după moartea lui Khamenei

Ali Larijani, unul dintre cei mai influenți oameni din Iran, a fost ucis într-un atac israelian ordonat de premierul israelian Benjamin Netanyahu. Larijania fost fiul unui important teolog al jurisprudenței șiite și a ocupat de-a lungul carierei mai multe funcții-cheie în cadrul Republicii Islamice Iran. Cel mai recent, el deținea funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, scrie The Jerusalem Post.

Ali Larijani a fost ucis marți într-un atac al armatei israeliene (IDF), ordonat de premierul Benjamin Netanyahu. În calitate de șef al Consiliului Suprem de Securitate Națională, Larijani coordona politica de apărare, serviciile de informații și direcțiile majore de politică externă ale Iranului.

Potrivit The Jerusalem Post, Larijani fusese numit în această funcție în august 2025, după ce mai ocupase același post între august 2005 și octombrie 2007.

Cariera lui Larijani, una dintre cele mai influente figuri ale Teheranului

Articolul continuă după reclamă

De-a lungul timpului, Larijani a deținut o serie de poziții de rang în regimul iranian. A fost președinte al Parlamentului timp de 12 ani, între 2008 și 2020, ministru al Culturii și Orientării Islamice și șef al televiziunii de stat IRIB între 1994 și 2004. De asemenea, ar fi ocupat și funcția de adjunct al șefilor Statului Major al Gărzilor Revoluționare.

Larijani a fost implicat și în negocierile cu statele europene privind programul nuclear al Iranului.

După atacul IDF din 28 februarie, în urma căruia au fost uciși liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei și alți oficiali de rang înalt, Larijani devenise una dintre cele mai influente figuri din ierarhia statului iranian. Potrivit informațiilor apărute anterior, el ar fi fost considerat „omul din spatele tronului”, având un rol decisiv în luarea marilor decizii, în contextul în care noul lider suprem, Mojtaba Khamenei, ar fi fost incapacitat în urma unui atac israelian.

Familia influentă din care provenea Ali Larijani

Ali Larijani provenea dintr-o familie cu greutate în politica iraniană. Tatăl său, Hashim, a fost un important teolog șiit, care s-a refugiat la Najaf, în Irak, în timpul represiunii asupra clerului din perioada șahului Pahlavi.

Larijani s-a născut la Najaf, în anul 1958, iar familia sa s-a întors în Iran după Revoluția Islamică din 1979.

El avea patru frați, toți implicați în structurile de putere ale statului. Fratele său mai mare, Mohammad-Javad Ardeshir Larijani, a fost parlamentar și consilier pe politică externă al liderului suprem. Fratele său mai mic, Sadegh Larijani, este un cleric de rang înalt și a condus Consiliul pentru Discernământ din 2018 și a fost șef al sistemului judiciar între 2009 și 2019.

Daniela Ciucă

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰