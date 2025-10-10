Cine este Maria Corina Machado, "Doamna de Fier" a Venezuelei, care l-a învins pe Trump pentru Nobel

Politiciana şi activista venezueleană Maria Corina Machado, supranumită "Doamna de Fier" a Venezuelei a câştigat Premiul Nobel pentru Pace 2025. Ea a condus lupta pentru democrație în fața regimului chavist. A fost deputată, fondatoare a organizației civice Súmate și lideră a partidului liberal Vente Venezuela. Machado a fost desemnată unul dintre cei mai influenţi oameni ai anului 2025 de către revista Time.

Maria Corina Machado, în vârstă de 58 de ani, este o politiciană venezueleană si lider al opoziției, este de profesie inginer. Ea este coordonatoarea națională a partidului politic liberal Vente Venezuela, fondat în 2013. Aceasta a fost numită una dintre cele mai influente persoane ale anului 2025 de revista Time şi a fost poreclită "Doamna de Fier" din Venezuela.

Machado a fost membru ales al Adunării Naționale a Venezuelei între 2011 și 2014, unde s-a remarcat prin criticile sale vehemente la adresa abuzurilor instituționale și represiunii din timpul regimurilor venezuelene conduse de Hugo Chavez și Nicolas Maduro. Ea s-a implicat activ în denunțarea crizei umanitare și a încălcărilor drepturilor omului din Venezuela.

De la candidată la preşedinţie, la fugar din calea unui regim totalitar

Machado a fost candidată la președinție în alegerile primare ale opoziției venezuelene din 2012 și s-a implicat din nou puternic în activitățile opoziției în jurul demonstrațiilor din 2014 împotriva lui Nicolas Maduro.

A câștigat alegerile primare pentru alegerile prezidențiale din 2024, dar a fost ulterior descalificată de autoritățile guvernamentale. Din cauza persecuției politice, se ascunde de la alegerile prezidențiale din 2024, temându-se pentru viața și libertatea sa.

Nominalizarea sa a beneficiat de sprijinul unor personalități importante din rândul legiuitorilor americani, printre care senatorii Rick Scott și Marco Rubio, care au subliniat leadershipul său curajos și altruist, în ciuda amenințărilor personale grave.

Marco Rubio: Machado este personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului

"Maria Corina Machado, supranumită 'Doamna de Fier' a Venezuelei, este personificarea rezilienței, tenacității și patriotismului. Neînfricată în fața unor provocări uriașe, Maria Corina nu a renunțat niciodată la misiunea sa de a lupta pentru o Venezuela liberă, dreaptă și democratică.

Principiul care i-a ghidat pașii a rămas neschimbat de când am cunoscut-o, în urmă cu mai bine de un deceniu: să lase moștenire copiilor ei, Ana Corina, Ricardo, Henrique, și tuturor copiilor Venezuelei, o țară eliberată de tiranie. Expresia 'hasta el final' reflectă moștenirea ei durabilă.

În ultimul an, hotărârea sa a fost pusă la încercare cum nu s-a mai întâmplat până acum, în timp ce a înfruntat cu curaj eforturile regimului Maduro de a submina voința poporului venezuelean.

Femeie de credință, care mărșăluiește cu demnitate pe străzile patriei sale, cu rozariul în mână și sprijinită de nenumărați venezueleni curajoși, Machado a rămas fermă în fața tuturor obstacolelor, apărând pământul lui Bolivar. Conducerea sa, bazată pe principii solide, este un far de speranță, făcând din regiunea noastră, și din lume, un loc mai bun" a fost descrierea pe care Secretarul de Stat Marco Rubio i-a făcut-o Mariei Corina Machado.

Rezistența pașnică și promovarea guvernării democratice de către Machado au fost recunoscute ca un simbol al speranței și al rezilienței pentru poporul venezuelean, în contextul anilor de opresiune.

Preşedintele Comitetului: Machado a fost nevoită să trăiască ascunsă

Jorgen Watne Frydnes, președintele Comitetului Nobel, a lăudat-o pe Machado pentru că este "o figură-cheie, ce uneşte o opoziție politică care a fost cândva profund divizată, o opoziție care a găsit un teren comun în cererea de alegeri libere... În ultimul an, Machado a fost nevoită să trăiască ascunsă. În ciuda unor amenințări serioase la adresa vieții sale, a rămas în țară, o alegere care a inspirat milioane de oameni. Când autoritarii preiau puterea, este esențial să recunoaștem apărătorii curajoși ai libertății care se ridică și opun rezistență", a declarat el.

În plus față de această nominalizare, ea a primit Premiul Václav Havel pentru Drepturile Omului în 2024 și a împărțit Premiul Saharov pentru Libertatea de Gândire cu președintele ales al Venezuelei, Edmundo Gonzalez, în 2024, ambele distincții prestigioase recunoscând lupta ei pentru democrație și drepturile omului.

