Cine face parte din Consiliul de Pace pentru Gaza. Anunţul făcut de Casa Albă

Casa Albă a publicat numele oficialilor care vor face parte din așa-numitul "Consiliu al Păcii" pentru Gaza al lui Donald Trump. Printre nume se numără secretarul de stat american Marco Rubio, trimisul special al lui Trump Steve Witkoff, fostul prim-ministru britanic Tony Blair și ginerele lui Trump, Jared Kushner, a anunțat Casa Albă.

Președintele american, care va fi președintele Consiliului, l-a numit "cel mai mare și mai prestigios Consiliu reunit vreodată, în orice moment și în orice loc", înainte de anunț.

"Statele Unite își mențin angajamentul deplin de a sprijini acest cadru de tranziție, lucrând în strânsă colaborare cu Israelul, națiunile arabe cheie și comunitatea internațională pentru a atinge obiectivele Planului Cuprinzător", se arată într-un comunicat publicat vineri, citat de Independent.

Săptămâna aceasta, a fost numit un comitet național pentru administrarea Gazei (NCAG), un comitet tehnocratic palestinian separat, format din 15 membri. Comitetul este însărcinat cu gestionarea afacerilor zilnice din Gaza în urma bombardamentelor israeliene, fiind supravegheat de Ali Sha’ath, fost ministru adjunct în Autoritatea Palestiniană.

"Președintele face apel la toate părțile să coopereze pe deplin cu NCAG [Comitetul Național pentru Administrarea Gazei], Consiliul pentru Pace și Forța Internațională de Stabilizare pentru a asigura implementarea rapidă și cu succes a Planului Cuprinzător", se arată într-un comunicat al Casei Albe.

Numele nu includ niciun palestinian. Casa Albă a declarat că mai mulți membri vor fi anunțați în următoarele săptămâni.

Casa Albă a numit, de asemenea, un "Consiliu Executiv pentru Gaza" format din 11 membri, care îi va include pe ministrul turc de externe, Hakan Fidan, coordonatorul special al ONU pentru procesul de pace din Orientul Mijlociu, Sigrid Kaag, ministrul Emiratelor Arabe Unite pentru cooperare internațională, Reem Al-Hashimy, și miliardarul israeliano-cipriot Yakir Gabay, împreună cu unii membri ai consiliului executiv.

Mulți experți și susținători ai drepturilor omului au afirmat anterior că supravegherea de către Trump a unui consiliu de administrație pentru guvernarea unui teritoriu străin seamănă cu o structură colonială.

Cine face parte din Consiliu

Sir Tony Blair

Fostul premier rămâne o figură controversată în Orientul Mijlociu datorită rolului său în invazia Irakului din 2003. Ulterior, a devenit reprezentant al Cvartetului, un grup care urmărește pacea între Israel și palestinieni, format din SUA, UE, Rusia și Națiunile Unite, dar a demisionat după ce a fost considerat prea apropiat de Israel.

Sir Tony Blair a declarat într-un comunicat: "Îi mulțumesc președintelui Trump pentru conducerea sa în înființarea Consiliului pentru Pace și sunt onorat să fiu numit în consiliul său executiv. A fost un adevărat privilegiu să lucrez cu Steve Witkoff și Jared Kushner și echipa lor remarcabilă. Aștept cu nerăbdare să lucrez cu ei și cu alți colegi în conformitate cu viziunea președintelui de a promova pacea și prosperitatea."

El a spus că planul în 20 de puncte al președintelui pentru Gaza a fost o "realizare extraordinară" și că implementarea acestuia va necesita "un angajament enorm și muncă asiduă".

Steve Witkoff

Trimisul special al SUA pentru Orientul Mijlociu a făcut parte, de asemenea, din delegația lui Trump care a condus eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina prin intermediul propunerii de pace a SUA.

La începutul acestei luni, Witkoff a anunțat faza a doua a lui Trump pentru încheierea războiului din Gaza, care include reconstrucția și demilitarizarea fâșiei asediate.

El a călătorit frecvent în Israel pentru discuții și a fost prezent în țară când a fost anunțat armistițiul cu Hamas în octombrie anul trecut.

Jared Kushner

Ginerele lui Donald Trump a jucat un rol cheie în politica externă în administrația sa actuală și anterioară.

În noiembrie, s-a întâlnit cu Netanyahu pentru a discuta punctele de blocaj dintr-un acord de pace cu Hamas.

Dar a stârnit critici în 2024, după ce a spus că "Proprietatea de pe malul apei din Gaza ar putea fi foarte valoroasă... dacă oamenii s-ar concentra pe construirea mijloacelor de trai".

Mai recent, el a jucat un rol crucial în propunerea de pace condusă de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Marco Rubio

Secretarul de Stat al SUA este esențial pentru politica externă a domnului Trump.

În octombrie, a participat la negocierile cu Israelul pentru a negocia un armistițiu cu Hamas.

De asemenea, este administratorul interimar al Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, arhivistul interimar al Administrației Arhivelor și Înregistrărilor Naționale și consilierul interimar al lui Trump pentru securitate națională.

De asemenea, în consiliu se află miliardarul Marc Rowan - CEO-ul Apollo Global Management, o firmă americană de administrare a activelor.

Ajay Banga, președintele Băncii Mondiale, face parte și el din consiliu. Banga a consiliat mai mulți politicieni americani în cariera sa.

Robert Gabriel, consilier american pentru securitate națională, face parte și el din consiliu, lucrând cu președintele SUA încă din campania sa din 2016.

Nickolay Mladenov, politician bulgar și fost trimis al ONU pentru Orientul Mijlociu, a fost însărcinat să fie reprezentantul consiliului pe teren în Gaza.

Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, a primit o scrisoare de la Trump prin care îl invita să se alăture consiliului, a anunțat președinția turcă.

Egiptul examinează, de asemenea, o invitație adresată președintelui Abdel Fattah al-Sisi de a se alătura consiliului, a declarat ministrul de externe al țării.

Israelul și Hamas s-au acuzat reciproc de încălcări ale armistițiului în Gaza, unde peste 450 de palestinieni, inclusiv peste 100 de copii, și trei soldați israelieni au fost uciși în timpul armistițiului.

Atacul Israelului asupra Gazei din octombrie 2023 a ucis zeci de mii de oameni, a provocat o criză a foametei și a strămutat întreaga populație a Gazei. Mai mulți experți în drepturile omului, cercetători și o anchetă a ONU spun că acest lucru echivalează cu genocid.

