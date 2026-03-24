Apar detalii incredibile şi relatări impresionante despre accidentul aviatic petrecut pe aeroportul din New York, unul dintre cele mai aglomerate din lume. O însoţitoare de bord a scăpat cu viaţă, deşi a fost aruncată cu tot cu scaun, la aproape o sută de metri de locul impactului. Copilotul avea doar 22 de ani, iar pilotul - 30. Ambii sunt consideraţi acum eroi – toţi cei 72 de pasageri ai avionului sunt în viaţă datorită lor.

"Sunt nişte eroi, după părerea mea. Ne-au salvat! Dar nu au putut să se salveze şi ei. / Cred că piloţii au salvat foarte multe vieţi din acest zbor. Am inima frântă pentru ei". Sunt mărturiile supravieţuitorilor teribilului accident de pe pista aeroportului LaGuardia din New York. Cei doi piloţi au făcut tot posibilul să salveze pasagerii şi au plătit cu viaţa lor. Într-o fracţiune de secundă, au luat decizia de a frâna brusc. Ştiau că impactul este inevitabil, dar au redus pericolul cât au putut.

Antoine Forest avea 30 de ani şi era din Quebec. S-a îndrăgostit de aviaţie la 16 ani, atunci când a zburat pentru prima dată cu avionul. Mai apoi s-a mutat la o mătuşă din Ontario ca să înveţe mai bine engleza, pe care o considera esenţială pentru cariera de pilot la care visa. Zbura pentru Air Canada din 2022.

"Era foarte interesat de mecanică și de cum funcționează lucrurile, așa că aviația i se potrivea perfect", spune Alexandre Circe, prieten al pilotului.

Pe cursa de la Montreal la New York, Antoine l-a avut copilot pe un tânăr doar 22 de ani. MacKenzie Gunther - era absolvent de tehnologie aeronautică al Universităţii Seneca unde obţinuse cu onoruri diploma de licenţă.

"Vreau să-mi exprim condoleanțe familiilor celor doi piloți. Aceștia erau doi tineri la începutul carierei lor. Este o profundă tragedie", spune Bryan Bedford, administrator FAA.

"Astăzi este o zi foarte sumbră la Air Canada. Știm acum că și căpitanul și primul ofițer au fost uciși în acest accident. Suntem profund îndurerați de pierderea a doi angajați Jazz și transmitem cele mai sincere condoleanțe întregii comunități și familiilor acestora", spune Michael Rousseau, președinte și director executiv al Air Canada.

Un miracol s-a petrecut şi cu Solange Tremblay, însoţitor de zbor. În momentul impactului la 200 de kilometri pe oră, femeia a fost aruncată pe pistă şi a supravieţuit

"Scaunul său a fost proiectat la vreo sută de metri de avion. Când au găsit-o era încă legată de banchetă. Miraculos! Este cuvântul care merită subliniat. Nu este nimic altceva decât un miracol. A fost dusă la spital şi i s-au făcut radiografii. Are un picior rupt în mai multe locuri şi va avea nevoie de o intervenţie chirurgicală", spune Sarah Lepine, fiica lui Solange Tremblay.

Accidentul în care au murit cei doi piloţi este cel mai grav petrecut pe aeroportul new-yorkez în ultimii ani. Autorităţile vor recupera şi cutia neagră pentru a stabili dacă a fost vorba doar despre o greşeală ori la mijloc a fost şi o problemă tehnică.

