Video Clădirea din China în care locuiesc 30.000 de oameni. Are şcoli, supermarketuri şi spital

Imagini spectaculoase în China, unde peste 30.000 de oameni locuiesc într-un singur bloc. Clădirea rezidenţială de 39 de etaje din vestul ţării este concepută drept un "oraş autonom".

la 25.09.2025 , 21:32

Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux. Ea se află în orașul chinez Hangzhou.

Clădirea are propriul spital, şcoli, supermarketuri şi săli de fitness.

Sunt peste 5 mii de apartamente în bloc, cu garsoniere de la 28 de metri pătraţi, până la apartamente cu 3 camere de 65 de metri pătraţi.

Cea mai ieftină chirie începe de la 200 de dolari pe lună.

