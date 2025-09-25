Imagini spectaculoase în China, unde peste 30.000 de oameni locuiesc într-un singur bloc. Clădirea rezidenţială de 39 de etaje din vestul ţării este concepută drept un "oraş autonom".

Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux. Ea se află în orașul chinez Hangzhou.

Clădirea are propriul spital, şcoli, supermarketuri şi săli de fitness.

Sunt peste 5 mii de apartamente în bloc, cu garsoniere de la 28 de metri pătraţi, până la apartamente cu 3 camere de 65 de metri pătraţi.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai ieftină chirie începe de la 200 de dolari pe lună.

Redactia Observator

