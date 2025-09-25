Video Clădirea din China în care locuiesc 30.000 de oameni. Are şcoli, supermarketuri şi spital
Imagini spectaculoase în China, unde peste 30.000 de oameni locuiesc într-un singur bloc. Clădirea rezidenţială de 39 de etaje din vestul ţării este concepută drept un "oraş autonom".
Clădirea se numește Regent International și a fost construită, inițial, ca un hotel de lux. Ea se află în orașul chinez Hangzhou.
Clădirea are propriul spital, şcoli, supermarketuri şi săli de fitness.
Sunt peste 5 mii de apartamente în bloc, cu garsoniere de la 28 de metri pătraţi, până la apartamente cu 3 camere de 65 de metri pătraţi.
Articolul continuă după reclamă
Cea mai ieftină chirie începe de la 200 de dolari pe lună.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰