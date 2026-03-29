Procesiunea de Duminica Floriilor din Ierusalim a fost anulată din cauza războiului cu Iran. Conflictul din regiune a închis aproape toate lăcaşurile de rugăciune. Iar procesiunile religioase au fost suspendate sau se vor desfăşura cu un număr extrem de mic de participanţi. Pe de altă parte, la Vatican, Piaţa Sfântul Petru a fost neîncăpătoare. Papa Leon al XIV-lea a ţinut prima sa slujbă de Florii. Şi a transmis un mesaj de pace pentru întreaga lume.

50 de oameni - acesta este numărul maxim de credincioşi care au fost acceptaţi la slujbele religioase din Duminica Floriilor. Cu încă o condiţie: lăcaşurile de cult să aibă în apropiere spaţii sigure dacă nu chiar adăposturi anti-aeriene.

"Mă doare inima tare, îmi sângerează văzând Zidul de Vest așa cum arată acum", a declarat Rabinul Shmuel Rabinowitz, rabinul Zidului.

Ierusalimul pustiu de Florii

"Dacă sunteți puternici în inimă, în spirit, dacă puteți rezista oricărei situații: boală, război, noi le numim ca simbol, toate acestea sunt o cruce, iar noi sărbătorim învierea. Iar învierea este din moarte și victoria asupra durerii și a războiului nu va veni prin frică, ci prin credință", a declarat Rami Asakrieh, preot paroh al Bisericii Catolice din Ierusalim.

Străzile oraşului sunt pustii, accesul la Zidul Plângerii este restricţionat iar procesiunea care amintea de intrarea lui Isus în Ierusalim a fost anulată. Oamenilor le sunt interzise rugăciunile în spaţii publice şi festivităţile cu prezenţă numeroasă.

"Biserica Sfântul Mormânt este închisă; oamenii vor să se roage, vor să spună: "Doamne, dă-ne pace, dă-ne iubire, Doamne, deschide-ne o lume liberă, pentru toată lumea", a declarat Sabah Jasa, rezidentă catolică a cartierului creștin din Ierusalim.

Şi Liturghia din Joia Mare a fost suspendată, slujba urmând să fie oficiată imediat ce situaţia o va permite, după cum a anunţat Patriarhul Ierusalimului.

În schimb, la Vatican, procesiunile religioase au fost urmărite de mii de oameni din Piaţa Sfântul Petru. Procesiunea de cardinali şi episcopi care au reconstituit intrarea lui Isus în Ierusalim a fost condusă chiar de Suveranul Pontif.

"Sfântă Marie, femeie a celei de-a treia zile, dă-ne certitudinea că, în ciuda a tot, moartea nu va mai avea stăpânire asupra noastră. Că nedreptățile popoarelor sunt numărate. Că strălucirea războaielor se estompează în amurg", a declarat Papa Leon.

