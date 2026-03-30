Carambol noaptea trecută în Capitală. Un șofer care gonea cu viteză în cartierul Titan, a pierdut controlul volanului pe șoseaua udă și a distrus nouă maşini care erau parcate. Din fericire, nu vorbim de victime, șoferul a scăpat fără nicio zgârietură, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Alarma s-a dat la miezul nopţii în Sectorul 3 al Capitalei. Tânărul a pierdut controlul volanului şi a făcut praf mai multe maşini parcate regulamentar. Speriaţi de bubuitura puternică, rând pe rând, oamenii au ieşit din locuinţe.

"Le-a luat pe toate la rând, a fost un accident", povesteşte un martor.

"Eu vin acum de sus, sunt bătrân, bolnav, acum m-au anunțat. Asta e mașina mea. Mi-a lovit mașina. Nu știu..", spune unul dintre păgubiţi.

Șoferul circulă pe Bulevardul Theodor Pallady cu viteză mare. A piedut controlul volanului și a lovit rând pe rând 9 mașini care erau parcate. Impactul a fost atât de puternic încât toate cele 10 mașini implicate în accident au fost serios avariate.

"Nu știm cauza, viteză mare, acvaplanare, ploaie. Niște tineri cu un BMW. Cam recalcitranți tot ei. Că ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, a derapat un pic", povesteşte un martor.

"Eu zic că a avut peste 100km/ora. Nu se pune un semafor. Ăla când scapă de la Sălăjan se duce peste sută. Și noaptea sunt raliuri aici", spune altul.

Din fericire, accidentul nu s-a soldat cu victime

Atât șoferul care a creat accidentul, cât și pasagerii din mașina acestuia, au scapat fără nicio zgârietură. La fața locului au ajuns și echipajele de poliție, care l-au testat pe șofer cu aparatele drug test și etilotest, rezultatele fiind negative.

Dacă ancheta va stabili că șoferul BMW-ului este vinovat pentru producerea carambolului, el va răspunde pentru pagubele materiale cauzate. În general, asigurarea RCA a șoferului acoperă daunele aduse celorlalte mașini, însă, în funcție de circumstanțe, acesta poate fi obligat să suporte și costuri suplimentare, dacă daunele depășesc limita poliței.

