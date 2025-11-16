Clipe de groază la Roma. Un politician era să cadă de la etaj. S-a împiedicat şi a spart un vitraliu

Caz neobişnuit în Italia! Un politician din Sardinia i-a ţinut pe colegii săi cu sufletul la gură preţ de câteva de secunde, după ce era să cadă de la etaj în interiorul Palatului Piacentini din Roma.

În timp ce se plimba prin clădire, bărbatul de 57 de ani s-a împiedicat şi a spart un vitraliu vechi de 93 de ani. Din fericire, oficialul a scăpat doar cu câteva răni minore, dar şi cu multe regrete... A declarat că îi pare rău că a avariat opera de artă.

Accidentul, surprins de camere, îl arată pe Emanuele Cani cum sparge vitraliul creat de artistul Mario Sironi. Deși a scăpat nevătămat, Cani a încercat să-și recapete echilibrul și a ajuns cu capul prin sticlă, surprinzând mulțimea adunată la o conferință din Roma.

