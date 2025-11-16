CNN: Corupția din energie complică situația lui Zelenski. Ucrainenii se pregătesc pentru o iarnă în întuneric

În timp ce războiul cu Rusia continuă, președintele Zelenski trebuie să gestioneze un scandal major de corupție în sectorul energetic, care îi testează credibilitatea și capacitatea de a menține sprijinul popular, potrivit unei analize CNN .

Când Vladimir Putin a atacat sectorul energetic al Ucrainei, planul Rusiei nu a funcționat. Ucrainenii au reușit să reziste și să gestioneze cu grijă consumul de energie, ceea ce i-a întărit popularitatea președintelui Zelenski. Trei ani mai târziu, situația este mult mai complicată, scrie CNN.

Zelenski, sub presiune

Președintele ucrainean se află sub presiune din cauza unui scandal de corupție care afectează sectorul energetic, în timp ce oamenii se confruntă cu a patra iarnă dificilă de la începutul războiului, cu pene de curent și de căldură. Pe front, forțele ucrainene pierd teren în est, în special în jurul orașului Pokrovsk, în timp ce aliații occidentali par concentrați în alte zone. Războiul rămâne prioritatea Ucrainei, dar pentru Zelenski cea mai urgentă problemă pare a fi corupția.

Scandalul, legat de presupuse scheme de mită de la contractanți, inclusiv cei responsabili cu protejarea infrastructurii energetice, a dus deja la demisia a doi miniștri din guvernul lui Zelenski și l-a implicat și pe un fost asociat de afaceri al președintelui din perioada în care acesta era actor.

Miercuri, guvernul ucrainean a anunțat suspendarea ministrului justiției, German Galushchenko, care fusese anterior ministru al energiei. Galushchenko a declarat că se va apăra în fața acuzațiilor. Atât el, cât și succesorul său la Ministerul Energiei și-au depus demisiile la cererea lui Zelenski, iar aprobarea parlamentului este așteptată rapid.

Mai devreme în această săptămână, Biroul Național Anticorupție (NABU) a efectuat percheziții la zeci de proprietăți, inclusiv una legată de Galushchenko, ca parte a investigației privind presupusele mite. Anchetatorii susțin că aproximativ 100 de milioane de dolari au fost deturnați, între 10 și 15% din valoarea contractelor, în timp ce companii de stat, precum Energoatom, care administrează centralele nucleare, plăteau pentru lucrări de securitate la obiective critice. Fiind vorba de sectorul energetic, scandalul capătă o importanță specială.

Locuitorii din Kiev, în întuneric şi frig

Locuitorii Kievului rămân fără curent între 8 și 11 ore pe zi, din cauza capacității crescute a Rusiei de a lovi centrale și stații de transformare. Generatoarele diesel au reapărut în fața magazinelor și cafenelelor, iar cinele la lumina lumânărilor au revenit în rutina zilnică. Penele de curent afectează și încălzirea, lifturile din blocuri și alimentarea cu apă.

Audierile în acest dosar, transmise live pe site-ul postului public de radiodifuziune, au început marți la Kiev și vor continua în zilele următoare. Într-o conversație publicată miercuri, Zelenski este menționat indirect. Timur Mindich, acuzat că a orchestrat schema de corupție, a spus că l-ar fi convins pe președinte să-l sune pe fostul ministru al energiei și să-l invite la o întâlnire. Transcriptul nu oferă detalii despre convorbire, iar Zelenski nu a comentat. Este prima dată când numele său apare într-un caz de corupție din Ucraina, chiar dacă indirect.

Mindich este un fost partener de afaceri al lui Zelenski din perioada în care acesta era actor și producător. El nu a făcut niciun comentariu cu privire la acuzațiile care i se aduc și a și plecat, între timp, din țară, conform Agenției de frontieră a Ucrainei. Cabinetul lui Zelenski a introdus sancțiuni împotriva lui Mindich, blocându-i conturile bancare.

Corupția nu este un fenomen nou în Ucraina

În primele luni de la începutul războiului, investigațiile anticorupție nu erau considerate o prioritate, singurul obiectiv fiind înfrângerea Rusiei. După aproximativ un an, situația s-a schimbat. Din 2023, NABU a deschis mai multe investigații, inclusiv asupra unui proiect ilegal de dezvoltare a terenurilor și asupra deturnării fondurilor destinate hranei soldaților.

Până acum, Zelenski a reușit să evite implicarea directă în scandaluri, deși proteste masive în vara acestui an i-au arătat nemulțumirea ucrainenilor după ce a încercat să neutralizeze NABU și Oficiul Specializat Anticorupție. Sub presiunea aliaților internaționali, el a renunțat la această inițiativă.

Tymofiy Mylovanov, fost ministru în guvernul lui Zelenski și acum șef al Școlii de Economie din Kiev, spune că președintele trebuie "să acționeze cât mai dur" pentru a păstra sprijinul populației: dacă nu face nimic, oamenii vor crede că este de partea acuzaților; dacă sancționează și urmărește vinovații, își păstrează credibilitatea. Mylovanov a demisionat din consiliul Energoatom din cauza reacției lente a conducerii companiei la scandal.

Este prea devreme pentru a spune dacă scandalul va afecta pe termen lung sprijinul pentru Zelenski. Sondaje recente arată că încrederea populației în el rămâne în jur de 60%, ușor mai scăzută față de începutul anului, iar toleranța față de corupție a scăzut ușor. Andy Hunder, șeful Camerei de Comerț Americane, subliniază că este esențial ca cei care fură din stat să fie trași la răspundere, iar Mylovanov avertizează că administrația Trump ar putea folosi scandalul ca punct de presiune asupra lui Zelenski, indiferent de acțiunile acestuia.

Zelenski cere mai multe sisteme de apărare aeriană

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti care au provocat şapte morţi la Kiev.

"Ucraina are nevoie de sprijin pentru a salva vieţi: mai multe sisteme de apărare aeriană, capacităţi de protecţie consolidate şi o mai mare determinare din partea partenerilor noştri", a declarat liderul ucrainean pe reţelele de socializare.

Acest apel vine în contextul în care autorităţile au revizuit bilanţul atacurilor ruseşti care au lovit clădiri rezidenţiale vineri la Kiev, după decesul unei femei în vârstă care fusese internată în spital.

Volodimir Zelenski a anunţat că una dintre victime era Nataliia Khodemnciuk, soţia unui tehnician de la centrala nucleară de la Cernobîl care a murit în urma catastrofei din 1986. "Aproape 40 de ani mai târziu, Nataliia a fost ucisă într-o nouă tragedie, provocată din nou de Kremlin", a subliniat el. Printre celelalte victime s-au numărat un cuplu de septuagenari şi o persoană de 62 de ani.

Armata ucraineană a anunţat, de asemenea, sâmbătă că a atacat o rafinărie rusă din regiunea Riazan, lângă Moscova, "în cadrul eforturilor de a reduce capacitatea inamicului de a lansa rachete şi bombe".

