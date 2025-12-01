CNN: Cum poate pierde Ucraina de facto posibilitatea de a adera la NATO. Testul final se dă la Kremlin

La negocierile din Florida, dintre americani şi ucraineni, se discută inclusiv un scenariu în care Ucraina ar putea pierde, de facto, posibilitatea de a adera la NATO, dezvăluie CNN. Acest lucru s-ar putea întâmpla în urma unor acorduri încheiate direct între țările membre NATO și Rusia. "Nimeni nu va forța Ucraina să renunțe oficial, în sens juridic, la această aspirație (n.r. de aderare la NATO trecută în Constituţia ţării)", a declarat o sursă cu cunoștințe directe despre negocierile din Florida.

Negocierile dintre americani și ucraineni s-au desfășurat duminică, 30 noiembrie, la Shell Bay, un club privat exclusivist, din apropiere de Miami, deținut de Steve Witkoff, emisarul lui Donald Trump, dezvăluie CNN. Discuțiile, calificate drept "dure, dar constructive", s-au desfășurat într-un cadru informal, în care s-au servit preparate tradiționale ucrainene, precum borș ucrainean cu sfeclă roșie și varză și holubtsi, rulouri tradiționale cu carne și varză.

A fost un gest diplomatic subtil din partea SUA, menit să arate respect pentru cultura ucraineană, în timp ce americanii încearcă să convingă Kievul să accepte compromisuri dure pentru acord de pace cu Rusia. La negocieri au participat secretarul de stat american Marco Rubio, emisarul special Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Delegaţia ucraineană a fost condusă de secretarul Consiliului naţional de securitate, Rustem Umerov.

Discuțiile au fost "un pas înainte" și "s-au bazat pe progresele de la Geneva", unde a avut loc săptămâna trecută prima rundă de negocieri privind propunerile SUA pentru încheierea războiului, a declarat pentru CNN o sursă care are cunoștințe directe despre negocierile din Florida.

"Ar fi foarte prematur să spunem că am finalizat totul aici, pentru că mai sunt multe lucruri de făcut. Dar întâlnirea a fost foarte focusată, iar cele mai problematice aspecte ale propunerilor de pace au fost discutate în detaliu", a declarat sursa citată, sugerând că s-ar putea înregistra progrese timide în unele aspecte.

Soluțiile creative ale SUA pentru a ocoli liniile roșii ale Kievului

Unul dintre cele mai "problematice" puncte din propunerea SUA de pace, acel deja celebru plan în 28 de puncte, era prevederea ca Ucraina să renunțe oficial, printr-un act formal, la aspirația de a adera la NATO, o cerință-cheie a Rusiei pentru încetarea războiului, respinsă constant de oficialii ucraineni.

Totuși, acum s-a discutat un scenariu în care Ucraina ar fi, de facto, împiedicată să adere la alianța militară occidentală condusă de SUA, prin înțelegeri bilaterale negociate direct între statele membre NATO și Moscova.

"Ucraina nu va fi forțată să renunțe oficial, în sens juridic, la această aspirație. Dar dacă Statele Unite ajung la un acord bilateral cu Rusia sau dacă Rusia dorește garanții multilaterale din partea NATO, atunci acest proces nu va implica Ucraina în luarea deciziilor", a adăugat sursa citată.

Testul final se dă la Kremlin

O decizie finală în legătură cu un astfel de "compromis sensibil", care cel mai probabil va fi nepopular printre statele membre NATO, nu a fost luată încă și, în cele din urmă, va aparține președintelui Ucrainei, a subliniat sursa pentru CNN. Totodată, sursa citată a sugerat că americanii caută soluții creative pentru a ocoli liniile roșii ale Kievului, pe măsură ce avansează negocierile SUA-Ucraina, iar Witkoff urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Kremlin, marți, 2 decembrie.

Un alt punct sensibil este cerinţa Kremlinului ca Ucraina să cedeze controlul asupra regiunii Donbas, regiune anexată, dar încă necucerită total de ruşi.

Planul american sugera ca această zonă, care include o aşa-numită "centură de fortărețe" cu câteva orașe puternic apărate şi considerate esențiale pentru securitatea Ucrainei, să devină o zonă demilitarizată rusă, administrată de Moscova, dar fără să aibă desfășurate forțe militare aici. Şi pe acest subiect negocierile avansează, deși este unul dintre cele mai controversate puncte, a declarat sursa cu acces direct la negocieri.

"Iese din discuție ideea de a ceda teritoriu rușilor, fapt ce ar slăbi semnificativ apărarea Ucrainei, ar crește riscul unei noi agresiuni și ar reduce considerabil capacitățile Ucrainei. Dar asta nu înseamnă că nu există căi posibile de a păstra prevederile constituționale și, totodată, de a asigura securitatea Ucrainei", a declarat sursa pentru CNN, refuzând să detalieze opțiunile concrete aflate pe masă, pentru că subiectul este "prea sensibil". "Cred cu adevărat că, dacă devine public, am putea distruge o posibilă soluție", a spus sursa pentru CNN.

Cu toate astea, punctează CNN, un alt obstacol ar putea apărea în zilele următoare: un refuz al Kremlinului care, până acum, nu a renunţat la cerinţele maximaliste de subjugare a Ucrainei. În acest context, cea mai mare provocare a diplomației americane ar putea fi aceea de a convinge Rusia să accepte compromisurile făcute de Ucraina.

