Solistul trupei Coldplay pare să facă în continuare haz de necaz, după momentul stânjenitor de la concertul din iulie.

În timpul unui show, Chris Martin a zărit în public un fan care a ridicat o pancartă pe care scria că vrea să o ceară în căsătorie pe partenera sa.

Momentul a avut loc în timpul concertului de pe stadionul Wembley din Londra. Iar publicul l-a primit cum trebuie: cu hohote de râs.

Aluzie la un scandal răsunător

Totul a fost o aluzie clară la episodul care a făcut înconjurul internetului în urmă cu câteva săptămâni, atunci când CEO-ul unei companii americane de dimensiuni mici a fost surprins în ipostaze tandre cu amanta sa, chiar în public. Femeia era nimeni alta decât directoarea de resurse umane a firmei, ceea ce a transformat momentul într-un flagrant de adulter și un scandal de proporții. Filmarea, realizată la un concert Coldplay, a devenit rapid virală, iar presiunea publică l-a determinat pe manager să își anunțe demisia câteva zile mai târziu.

