Comitetul Nobel răspunde ferm: "Curaj și integritate" în fața presiunilor lui Trump

Președintele Comitetului Nobel, Jorgen Watne Frydnes, a susținut că instituția se remarcă prin "curaj și integritate" , în contextul întrebărilor legate de presupusele presiuni exercitate de președintele american Donald Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, conform Mediafax.

Întrebat despre eforturile de lobby ale lui Donald Trump pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, președintele Comitetului Nobel, Jorgen Watne Frydnes, a spus că organizația primește mii de scrisori în fiecare an, dar că procesul de selecție rămâne unul independent și bazat pe principii morale ferme.

"Comitetul își ia deciziile într-o sală plină de curaj și integritate", a afirmat Frydnes, subliniind că presiunile politice sau campaniile publice nu influențează hotărârile privind laureații.

Declarația vine în contextul în care administrația Trump ar fi încercat, potrivit presei internaționale, să convingă Comitetul Nobel să acorde distincția președintelui pentru inițiativele sale diplomatice.

Comitetul Nobel, cu sediul la Oslo, primește anual sute de nominalizări pentru Premiul pentru Pace, iar deliberările sale sunt confidențiale timp de 50 de ani, scrie The Guardian.

