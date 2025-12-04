Ungurii de la MOL vor să cumpere benzinăriile și rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv cele din România

Compania ungară MOL vrea să cumpere benzinăriile și rafinăriile Lukoil din Europa, inclusiv cele din România, dar și participații la zăcăminte de petrol din țări precum Kazahstan și Azerbaidjan. Lukoil, cea mai mare companie petrolieră privată din Rusia, este forțată să vândă aceste active din cauza sancțiunilor impuse de SUA, care încearcă să oprească finanțarea războiului din Ucraina. PremierulViktor Orban a discutat acest plan direct cu Donald Trump. În același timp, MOL vrea să cumpere și compania NIS din Serbia, care aparține tot Rusiei și e afectată de sancțiuni.

Grupul petrolier ungar MOL i-a informat pe oficialii americani că este interesată să cumpere activele internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, compania ungară alăturându-se unei liste tot mai mari de ofertanţi, au declarat pentru Reuters trei surse din apropierea acestui dosar, relatează Agerpres.

În luna octombrie, Statele Unite au impus sancţiuni Lukoil, cel mai mare producător privat de petrol din Rusia, ca parte a eforturilor de a presa Moscova să pună capăt războiului din Ucraina, forţând Lukoil să anunţe vânzarea activelor sale din străinătate.

Reuters a dezvăluit anterior că Lukoil discută cu giganţii petrolieri americani Exxon Mobil şi Chevron, precum şi cu investitori din Orientul Mijlociu, înainte de termenul limită impus de SUA, 13 decembrie, după ce Washingtonul l-a respins pe traderul elveţian de mărfuri Gunvor ca posibil cumpărător.

Divizia internaţională a Lukoil, cu sediul la Viena, deţine rafinării în Europa, participaţii la câmpuri petroliere din Kazahstan, Uzbekistan, Irak şi Mexic, plus sute de benzinării în întreaga lume. Una din sursele citate de Reuters a spus că MOL ar dori să cumpere rafinăriile şi benzinăriile Lukoil din Europa, precum şi participaţiile la activele de producţie din Kazahstan şi Azerbaidjan.

Premierul ungar Viktor Orban, un aliat al preşedintelui american Donald Trump, a discutat planurile MOL cu Trump când cei doi lideri s-au întâlnit în noiembrie, a dezvăluit una dintre surse. Vizita lui Orban la Washington a adus Ungariei o derogare de un an de la sancţiunile americane pentru a continua să utilizeze petrolul şi gazele ruseşti.

Budapesta se bazează în mare măsură pe energia rusească, iar Orban, aflat la putere de 15 ani, a încercat mult timp să menţină relaţii bune atât cu Moscova, cât şi cu Washingtonul. În paralel, MOL încearcă să cumpere compania de rafinare NIS din Serbia, la care pachetul majoritar de acţiuni este deţinut de Rusia, şi care este vizată la rândul ei de sancţiunile americane.

La finele lunii noiembrie, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunţa că trei companii şi-au manifestat intenţia de a achiziţiona activele Lukoil în România, atât rafinăria cât şi reţeaua de benzinării.

