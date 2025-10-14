Antena Meniu Search
Convoi umanitar ONU, atacat de Rusia cu drone şi artileria în sudul Ucrainei

Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei. Anunţul a fost făcut de guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o "minune" faptul că nicio persoană nu a fost rănită, potrivit AFP.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 14:50
Potrivit guvernatorului, patru vehicule albe cu sigla ONU care transportau mai multe tone de ajutor au fost ţintite în mod deliberat în comuna Bilozerka de tiruri cu drone şi de artilerie ruseşti, potrivit News.ro, care citează AFP.

Unul dintre vehicule a fost incendiat, iar altul a fost avariat grav, însă nimeni nu a fost rănit, potrivit guvernatorului.

Într-o imagine difuzată de către Oleksandr Prohudin pe Telegram apare un camoin avariat cu sigla WFP (World Food Programme, o agenţie a ONU) din care iese o coloană densă de fum negru, la marginea unui câmp.

Atacul a avut loc la câţiva kilometri de fluviul Nipru, care marchezză linia frontului în acest sector.

Trupe ruseşti ocupă partea regiunii Herson situată la est de Nipru. Schimburi de tiruri motrale, de ambele tabere, au loc aproape zilnic de ambele părţi ale fluviului.

Ministrul ucrainean de Externe Andrii Sîbiga a denunţat pe X "o nouă încălcare brutală a dreptului internţaional" de către Rusia, o dovadă a "dispreţului total" al Moscovei faţă de vieţile civililor şi obligaţiile internţaionale pe care le are.

