Copertă virală dedicată lui Trump în presa israeliană: "Dumnezeu să binecuvânteze făcătorul de pace"

Ziarele israeliene, de la dreapta la stânga, nu au contenit cu laudele la adresa președintelui american Donald Trump după eliberarea ostaticilor israelieni. Ziarul de dreapta Jerusalem Post a avut o copertă dedicată lui Trump, devenită virală, cu titlul "God bless the peacemaker" ("Dumnezeu să binecuvânteze făuritorul de pace"). Între timp, presa arabă critică dur tratamentul "scandalos" aplicat de Occident palestinienilor, iar The New York Times descrie acordul de pace ca pe o "înfrângere" pentru premierul israelian Netanyahu.

Ediţia de luni a Jerusalem Post include un mesaj de mulțumire din partea președintelui Congresului Mondial Evreiesc, care laudă "leadershipul vizionar" şi "istoric" al lui Trump. Un articol de opinie semnat de vicepreședintele aceluiași congres îl descrie pe Trump drept "Alexandru cel Mare al timpului nostru" și face o analogie între "Alexandru, care i-a salvat pe evrei, și președintele Trump - salvatorul Israelului".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Tot The Jerusalem Post semnalează reacțiile mixte ale israelienilor din Piața Ostaticilor din Tel Aviv la auzul numelorlui Trump și Netanyahu: Trump a fost aclamat, în timp ce Netanyahu a fost huiduit. Articolul vorbește totuși și despre contribuția lui Netanyahu la eliberarea ostaticilor, dar amintește și de "răspunderea uriașă pe care o are pentru 7 octombrie". The Times of Israel, un alt ziar online popular din Israel, relatează că Netanyahu a avertizat asupra "provocărilor majore de securitate" ce urmează și că "unii dușmani încearcă să se refacă pentru a lansa alte atacuri".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ziarul de stânga Haaretz îl laudă și el pe Trump. Un articol de opinie susține că "eliberarea ostaticilor reușită de Trump demonstrează că trebuie să primim ajutor chiar și de la figuri controversate", argumentând că politica lui Trump în Orientul Mijlociu a fost mai eficientă decât cea a lui Biden.

Publicația de limbă engleză Arab News din Arabia Saudită reia îndemnul Papei Leon la "curaj" pentru cei care negociază un plan de pace pentru Gaza la summitul din Egipt. Papa a cerut sprijin divin pentru "împlinirea a ceea ce pare acum omenește imposibil - redescoperirea faptului că celălalt nu este un dușman". Middle East Eye a relatat că armata israeliană a efectuat duminică dimineață raiduri la domiciliile unor lideri palestinieni și că Israelul refuză să includă în acord eliberarea unor lideri palestinieni deținuți, amenințând că va sabota procesul dacă Hamas face presiuni suplimentare. Totodată, un editorial publicat de Arab News condamnă atitudinea Occidentului față de Gaza, sub titlul "Ipocrizia imorală a reacției occidentale la uciderile din Gaza". Articolul reproșează Occidentului că pune accent constant pe tragedia israeliană, ignorând suferința palestiniană.

Un articol de opinie din The New York Times vorbeşte despre "adevărul incomod al victoriei lui Netanyahu", sugerând că, deși acordul marchează începutul sfârșitului conflictului, Netanyahu îi subestimează semnificația și menține trupele israeliene în Gaza. Articolul arată că acest acord contravine promisiunilor guvernului Netanyahu de "victorie totală și de distrugere a Hamas", transformându-l într-o înfrângere pentru conducerea Israelului.

Într-un editorial publicat de Libération, publicație franceză de stânga, adjunctul redactorului-șef Hamdam Mostafavi recunoaște rolul decisiv al lui Trump în armistițiu, dar subliniază că "multe întrebări rămân fără răspuns", cum ar fi viitorul reconstrucției Fâșiei Gaza, conducerea palestiniană și soarta politică a lui Netanyahu. O caricatură a libanezului Hassan Bleibel ilustrează viziunea de pace a lui Trump: palestinienii întorcându-se acasă pentru a găsi o devastare totală.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Reuşiţi să vă ţineţi copiii departe de ecrane şi să petreceţi mai mult timp cu ei? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰