Cererea de exorciști a atins niveluri record, susține un vânător de demoni care dă vina pe natura umană la fel de mult ca și pe diavol pentru această tendință.

Creştere spectaculoasă a cererii de exorcişti: "Oamenii de astăzi nu cred că acțiunile lor au consecințe"

Părintele Chad Ripperger, un preot catolic din Arhidieceza de Denver, a declarat pentru New York Post că nu mai există demoni care să se descurce haotic pe Pământ.

Vina aparține în primul rând oamenilor înșiși. Aceștia ignoră în mod flagrant învățăturile bisericii și acționează în schimb conform propriilor impulsuri întunecate.

"Demonii sunt împuterniciți pe măsură ce tot mai mulți oameni comit fapte rele", a spus părintele Ripperger. "Dacă o persoană se implică de bunăvoie în aceste fapte rele, satanism sau vrăjitorie, acțiunile duc la o susceptibilitate la influența lui Satan, astfel încât aceasta este ușor manipulată și poate fi incitată să facă mai multe lucruri rele. Din păcate, oamenii de astăzi nu cred că acțiunile lor au consecințe."

În timpul unui exorcism, preotul — înarmat cu apă sfințită, crucifix și o biblie — citește rugăciuni și scripturi celui "posedat", în timp ce îi ordonă demonului să plece. Persoana ar putea necesita imobilizare în timpul sesiunii, deoarece prezența preotului îl poate înfuria pe demon, a spus Ripperger, dar "doar un procent mic — aproximativ 10% — din cazuri sunt la fel de dramatice precum cele portretizate la Hollywood".

Astăzi, experții Bisericii Catolice au declarat că există aproximativ 150 de preoți în SUA instruiți să practice exorcismul.

Acest număr a crescut cu o uimitoare pondere de 650% din 2020 - când doar aproximativ 20 de preoți erau instruiți pentru această poziție, a spus Ripperger.

Pe 13 martie, Papa Leon al XIV-lea i-a găzduit la Vatican pe cei mai importanți exorciști din lume. Aceștia l-ar fi avertizat despre creșterea terifiantă la nivel global a "ocultismului, ezoterismului și satanismului".

Preoții Asociației Internaționale a Exorciștilor i-au cerut să se asigure că fiecare dioceză din lume are unul sau mai mulți preoți exorciști instruiți corespunzător, potrivit EWTN Vatican.

Noii exorciști sunt deja instruiți să se ocupe de numărul tot mai mare de familii disperate care caută ajutor pentru comportamente tulburătoare și inexplicabile, conform rapoartelor preoților catolici și oficialilor bisericești.

Alți preoți catolici implicați în fenomen - reverendul Vincent Lampert, exorcistul desemnat al Arhidiecezei de Indianapolis, și monseniorul Stephen Rosetti, un expert în bunăstare psihologică și spirituală cu sediul la Washington, DC - înregistrează, de asemenea, o creștere a numărului de cazuri.

În cursul anului 2018, Lampert a declarat că a primit un număr uimitor de 1.700 de apeluri de ajutor. CNN a contactat toate cele 196 de dieceze și arhidieceze catolice din SUA pentru un raport recent. Dintre cele 48 care au răspuns, 25 de dieceze - peste 50% - au raportat o creștere recentă a numărului de cereri de exorcizare.

