Video Crimă înfiorătoare în Spania. O tânăra de 20 de ani, înjunghiată mortal de cumnata ei de 17 ani

Caz şocant în Spania! O femeie de 20 de ani a murit înjunghiată de cumnata ei, o adolescentă de 17 ani, în timpul unui scandal izbucnit în familie. Scenele terifiante s-au petrecut de faţă cu părinţii, partenerul agresoarei şi fratele victimei. Fata a fugit după atac, dar a fost prinsă într-o gară din apropiere. Membrii familiei susţin că minora are probleme psihice.

de Redactia Observator

la 16.11.2025 , 09:31

O tânără de 20 de ani a murit sâmbătă după ce a fost înjunghiată în abdomen de cumnata sa, în vârstă de 17 ani, care a fost reţinută. Crima s-a petrecut în urma unei altercaţii familiale în locuinţa pe care o împărţeau în localitatea Aces, din regiunea Candamo, anunţă Garda Civilă, citată de El Mundo.

Se pare că minora a luat un cuţit de bucătărie şi i-a aplicat o lovitură în timpul unei discuţii aprinse, care a avut loc chiar în faţa partenerului ei, fratele victimei, şi a părinţilor acestora. Imediat după agresiune, fata a fugit din casă, însă a fost prinsă la scurt timp de autorităţi, în apropierea unei staţii feroviare FEVE din zonă, potrivit aceloraşi surse.

Criminala a vrut să scape de armă

Înainte de a fugi, minora ar fi aruncat arma crimei pe acoperişul unei case din apropiere, astfel că poliţiştii au solicitat intervenţia pompierilor din Asturias pentru a o recupera.

Familia adolescentei a susţinut iniţial că aceasta ar avea probleme psihice, însă aceste informaţii nu au fost confirmate şi urmează să fie clarificate în timpul anchetei, au precizat surse din cadrul Gărzii Civile, citate de EFE.

După reţinere, tânăra a fost dusă în arestul Gărzii Civile din Piedras Blancas. Trupul victimei urmează să fie transportat la Institutul de Medicină Legală din Oviedo pentru efectuarea autopsiei. Femeia a murit în locuinţă, în jurul orei 17:00, în ciuda eforturilor medicilor de a o resuscita.

